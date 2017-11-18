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Dünya

Çin’de bin 140 yetkiliye "çevre" cezası

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Kasım (DHA) – Çevre kirliliğiyle dört koldan mücadele eden Çin’de çevre otoriteleri binden fazla yetkiliyi cezalandırdı

18 Kasım 2017 16:13

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Kasım (DHA) – Çevre kirliliğiyle dört koldan mücadele eden Çin’de çevre otoriteleri binden fazla yetkiliyi cezalandırdı. Çinli yetkililer sekiz eyalet genelinde 2016’dan beri süren soruşturmaların sonucunda bin 140 yetkilinin cezalandırıldığını açıkladı. 
Çevre Koruma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada cezalandırılanlar arasında 130 kişinin bakanlık seviyesinde yetkililer olduğu, Temmuz-Ağustos 2016 döneminde sekiz bölgede yapılan çevre denetimlerin sonucunda dört davanın da adliyeye sevk edildiği belirtildi. Ulusal Çevre Koruma Denetimi direktör yardımcısı Liu Changgen denetimcilerin yerel yönetimlere verilen çevresel zararlara ilişkin 100 vaka bulduğunu ve bu vakaları adliyeye sevkettiğini söyledi. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 46 Komünist Parti komite üyesi ve 299 yerel belediye yetkilisi suçlu bulundu. Bakanlık denetimlerinde doğal kaynak sularına, ormanlara, turistik bölgelere verilen çevresel zararları inceledi. 
11 Kasım’da Vietnam’da Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) - Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Liderler Diyalogu’nda konuşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Çin’in ekolojik korumada hızlanacağını, yeşil ve düşük karbon ve sürdürülebilir kalkınmayla büyüyeceklerini söylemiş, “olabilecek en katı çevre koruma düzenlemelerini getireceğiz” demişti.

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