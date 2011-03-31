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CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ VAN (A.A)

31 Mart 2011 22:56

-CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ VAN (A.A) - 31.03.2011 - Van'ın Erciş ilçesi Çelebibağı beldesindeki anne ve 4 çocuğunun öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan R.C, cinayeti işlediğini itiraf etti.  Alınan bilgiye göre, 9 Kasım 2010 tarihinde, bir evde anne ve 4 çocuğunun ölü bulunması olayı ile ilgili Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri, dün gece saatlerinde Erciş ilçesinde R.C'yi gözaltına aldı. R.C'nin ifadesi, Jandarma Komutanlığında Savcılık nezaretinde alındı. Suçunu itiraf eden ve yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen R.C, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Saide Aslan ile çocukları Sinan, Pınar, Fatma ve Mevlüt, 9 Kasım 2010 tarihinde, Çelebibağı beldesindeki Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi 30. Sokak'taki evlerinde ölü bulunmuştu.

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