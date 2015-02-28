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Dünya
Deutsche Welle

'Cinayet titizlikle planlanmış'

Rusya Soruşturma Komitesi ilk bulgular ışığında Rus muhalif ve eski başbakan yardımcısı Boris Nemtsov cinayetinin titizlikle işlenmiş olduğunu açıkladı.

28 Şubat 2015 14:52


Rusya Soruşturma Komitesi'nin ilk bulgulara dayanan açıklamasına göre Boris Nemtsov cinayetinin yeri de özel olarak seçildi. 55 yaşındaki Nemtsov cuma gecesi Kremlin yakınlarındaki bir köprüde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Nemtsov bir kız arkadaşıyla birlikte köprüden geçerken sırtından vurulmuştu. Komite'nin verdiği bilgilere göre "Cinayeti planlayan ve işleyen şahıslar Nemtsov'un hangi yoldan gideceğini önceden biliyordu".

İlk bulgulara göre Boris Nemtsov'un Rus yapımı Makarov marka bir silahla vurulduğu tahmin ediliyor. Söz konusu silah Rus polisi ve askerleri tarafından kullanılıyor. Olay mahallinde birçok farklı üreticiye ait mermi kovanları bulunmasının ise soruşturmayı oldukça güçleştirdiği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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