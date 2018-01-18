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Cinayet sanığına 13 yıl 4 hapis cezası

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı İsmail Anlar'ı (46) kahvehane önünde tabancayla vurarak öldüren Bilal Uçar (51), 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

18 Ocak 2018 19:57

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı İsmail Anlar\'ı (46) kahvehane önünde tabancayla vurarak öldüren Bilal Uçar (51), 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 8 Haziran\'da Cumhuriye Mahallesi Başkan Sokak\'ta meydana geldi. Bilal Uçar, alacak- verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu İsmail Anlar\'ı kahvehane önünde çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Yakalanıp, tutuklanan Uçar hakkında Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.
Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasında, tutuklu sanık Bilal Uçar pişman olduğunu belirtti. Uçar, İsmail Anlar\'dan aldığı borcu ödeyemediği için aralarında tartışma çıktığını ve bu yüzden dövüldüğünü söyleyerek \"Olay akşamı konuşmak için İsmail Anlar\'ın sürekli çıktığı kahveye gittim. Amacım kendisi ile konuşmaktı. Ancak elini beline atınca tabanca çekeceğini düşünerek ruhsatsız silahımla ateş ettim. Amacım öldürmek değildi\" dedi.
Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkeme heyeti Bilal Uçar\'ı kasten adam öldürmek suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, olayda ağır tahrik olmasını ve duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 13 yıl 4 ay hapse indirdi.

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