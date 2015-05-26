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Dünya
Deutsche Welle

Çin sınır ötesinde güçleniyor

Çin'in ada anlaşmazlığı nedeniyle kriz yaşadığı komşuları endişeli. Çin, sınır ötesindeki askeri varlığını güçlendirmeye hazırlanıyor.

26 Mayıs 2015 18:31


Çin, sınır ötesindeki askeri gücünü artıracak. Pekin hükümeti bu adımının gerekçesini de kamuoyuna sunduğu Beyaz Kitap'ta, diğer Asya ülkelerinin ada ve takımadalar anlaşmazlığında 'provokatif faaliyetleri'ni gerekçe gösterdi.

Beyaz Kitap'ta özellikle orduda hava kuvvetleri ve donanmanın taarruz gücünün artırılacağı belirtiliyor.

Buna göre, şimdiye kadar 'kıyı sularının savunması'ndan sorumlu Çin donanmasının yeni hedefi ise 'açık denizler' olarak belirleniyor. Hava kuvvetlerinin de sadece 'teritoryal hava sahası savunması' yapmayacağı, aynı zamanda hem savunma hem de taarruza yoğunlaşacağı kaydediliyor.

Savunma harcamalarını yıllardır sürekli artıran Çin, dünyada en büyük savunma bütçesine sahip ülke.

Komşu ülkeler ise Çin'in silahlanması karşısında alarmda. Özellikle Güney Çin Denizi'nde Pekin'in tamamında hak iddia ettiği suni adalar büyük endişe yaratıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Beyaz KitapAsyaKitapGüneyDenizi PekinDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP/HS/TY

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