Çin, Mars'a 'elçi' atadı

Uzay çalışmalarına hız veren Çin’den ağustos ayında gelen açıklamada, 2020 yılında Mars’a uzay aracı gönderilmesinin planlandığı belirtilmişti. Çin Ulusal Uzay İdaresi, bu çalışmaları tanıtmak için bir adım daha attı ve 11 ünlü Çinliyi ‘Mars elçisi’ olarak atadı. Çin’in önemli basketbol yıldızlarından eski Houston Rockets’lı Yao Ming, ülkesinin ‘Mars elçisi’ seçilen 11 isimden biri oldu.

Sputnik'in haberine göre, yolculuğun tanıtılmasının yanı sıra gençler arasında bilim ve teknolojinin teşviki ile ülkenin uluslararası imajının geliştirilmesi de amaçlanırken atanan Mars elçileri arasında bilim kurgu yazarı Liu Cixin, Çin Kadın Milli Voleybol Takımı’nın antrenörü Lang Ping ve ülkenin ünlü ‘boyband’i TFBOYS var. Bu isimler arasında en dikkat çekici olansa 36 yaşındaki eski Houston Rockets’lı basketbolcu Yao Ming. Zira Yao Ming, sadece eski bir NBA yıldızı değil aynı zamanda internet dünyasının en çok kullanılan ‘caps’lerinden birine gülüşüyle ilham olmuş bir isim.

Öte yandan Çin’in ev sahibi olduğu 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde ülkesinin bayrağını taşıyan Yao Ming, oyunlarda yaşadığı ağır sakatlığa rağmen gösterdiği performansla Çinlilerin sevgisini kazanmıştı.

Çin’in 2020 yılında Mars’a gerçekleştirmeyi amaçladığı ve ‘su arama yolculuğunun’ Çin’in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Üssü’nde gerçekleştirilmesi planlıyor. Çin, başarılı olması halinde Mars’a ‘gezgin’ gönderen ikinci ülke olacak.