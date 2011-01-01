-ÇİN MALINA DAMPİNG ÖNLEMİ ANKARA (A.A) - 01.01.2011 - Çin menşeli ''cam liflerinden kırpılmış iplik, keçe ve takviye tabakalarına'' yüzde 20,2 ile yüzde 23,75 oranında damping vergisi geldi. ''Delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanlar''la ilgili damping önlemi de devam edecek. Dış Ticaret Müsteşarlığının 31 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliğlerine göre, Cam Elyaf Sanayi A.Ş tarafından yapılan başvuru üzerine Çin menşeli cam liflerden kırpılmış iplik, keçe ve takviye tabakaları için damping soruşturması başlatıldı. Soruşturma sürecinde Çin İnşaat Malzemeleri Endüstrisi Federasyonunun (ÇİMEF) fiyat taahhüdü teklifi de reddedildi ve Çin menşeli ''cam liflerinden uzunluğu 50 mm'yi geçmeyen kırpılmış iplikler'', ''fitiller'', ''takviye tabakaları'', ''dokumaya elverişli liflerden'' ve ''cam liflerden keçe'' ithalatına dampinge karşı önlem geldi. Damping önlemi, Çin'in CPIC firmasından yapılan ithalatlarda yüzde 20,2, diğer firmalardan yapılacak ithalatlarda ise yüzde 23,75 olarak uygulanacak. Müsteşarlığın bir başka kararı ile de, daha önce dampinge karşı önlemin yürürlüğe konulduğu Çin menşeli ''delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğer metal işleme mahsul iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlar'' ile ''frezelemeye mahsus aletlerin metal işlemeye mahsus olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleri''nde, damping önlemi devam edecek. Bu çerçevede delmeye mahsus aletlerden kilogram başına 6 dolar, frezelemeye mahsus aletlerde de 10 dolar damping önlemi yürürlükte kalacak.