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Dünya
Deutsche Welle

Çin, İsveçli aktivisti serbest bıraktı

Çin'de gözaltına alınan İsveçli insan hakları aktivisti Peter Dahlin serbest bırakıldı. Dahlin, sınırdışı edildi.

26 Ocak 2016 13:08


İsveçli insan hakları aktivisti Peter Dahlin, Çin'de yaklaşık üç hafta boyunca gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Bir meslektaşı, 35 yaşındaki aktivistin "eve dönüş yoluna çıktığını" söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.
Devlet televizyonunda 'itiraf'

Peter Dahlin'in gözaltına alınması uluslararası tepkilere yol açmıştı. Çin devlet televizyonuna çıkarılan Peter Dahlin "itiraflarda" bulunmuştu. Dahlin, "Çin'deki eylemlerimle Çin yasalarını çiğnedim. Çin hükümetine zararım dokundu ve Çin halkının hislerini incittim. Bundan ötürü pişmanım ve özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanlığının açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Peter Dahlin'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlığının Çinli yetkililerle kurduğu yakın temasların Dahlin'in serbest bırakılmasını sağladığını belirten Wallström, Çin'de gözaltında bulunan Gui Minhai isimli bir başka İsveç vatandaşının durumundan endişe duyduklarını açıkladı.

Stockholm vatandaşı için kaygılı

Gui Minhai, Hong Kong'daki Pekin karşıtı bir yayınevinde çalışıyordu. Tayland'a tatile giden Gui Minhai kayıplara karışmış, bir hafta önce Çin devlet televizyonunda "itiraf görüntüleri" yayınlamıştı. Video kaydında Gui Minhai, bundan 11 yıl önce Çin'de ölümlü bir kazaya karıştığını "itiraf" ediyor, "kazanın hukuki sorumluluğunu üstlenmek üzere Çin'e döndüğünü" söylüyor. İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, İsveç vatandaşı Gui Minhai'nin durumunu açıklığa kavuşturmak için girişimlerinin sürdüğünü söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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