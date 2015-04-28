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Dünya
Deutsche Welle

“Çin için tehdit değiliz”

Japon Başbakanı Abe ve ABD Başkanı Obama, Washington’da bir araya geldi. İki lider, ülkeleri arasındaki ittifakın Çin için bir tehdit olmadığını vurguladı.

28 Nisan 2015 23:12


Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD ziyareti kapsamında Başkan Barack Obama ile bir araya geldi. Obama yaptığı açıklamada, ABD ve Japonya arasındaki ittifakın Çin tarafından bir tehdit olarak görülmemesi gerektiğini söyledi, ancak Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri konusunda ortak endişeleri olduğunu da kabul etti.

Abe ile birlikte Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen Obama, “Güçlü bir ABD-Japonya ittifakının bir provokasyon olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Obama, “Önceden de söylediğim gibi Çin'in barışçıl yükselişini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. ABD ve Japonya aralarındaki askeri işbirliğini güçlendirmek istiyor.

Ticari konular

İki liderin görüşmesinde ticari konular da ön plana çıkıyor. ABD'de çok sayıda Japon otomobili olduğunu söyleyen Obama, Japonya'da da daha çok ABD otomobili görmek istediğini belirtti.

ABD Başkanı, Abe'nin de Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması'nın neticelendirilmesini istediğini kaydetti. Obama, ABD ve Japonya'nın diğer ülkeleri başarılı bir sona yönlendirmek için yeterince ilerleme sağladığını söyledi.

Şinzo Abe de anlaşmanın çok daha erken neticeye kavuşturulduğunu görmek istediğini belirtti. Abe, ticari engeller konusunda da yeterince ilerleme kaydedildiğine de dikkat çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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