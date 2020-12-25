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Dünya

Çin, e-ticaret devi Alibaba hakkında tekelcilik soruşturması başlattı

25 Aralık 2020 11:30

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR), e-ticaret devi Alibaba hakkında tekelcilik soruşturması başlattı.

SAMR tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın Alibaba'nın şüphelenilen bazı tekelci faaliyetlerinin araştırılması için açıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında, şirkete bağlı finans kuruluşu Ant Grup'un yöneticileri ifade vermeye çağırıldı. Ant Grup'tan yapılan açıklamada, piyasa düzenleyicisi SAMR ile iş birliği yapılacağı bildirildi.

Çinli yetkililer, Alibaba'nın Ant Grup için planladığı 37 milyar dolar değerindeki halka arzı da geçen ay durdurmuştu. SAMR, 14 Aralık'ta, bazı satın almalarda onay istemedikleri için e-ticaret devi Alibaba ve Tencent Holdings'i 76 bin 500'er dolar para cezasına çarptırmıştı.

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 59 milyar dolarlık serveti ile Çin'in en zengin girişimcisi olarak öne çıkıyor.

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