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Dünya
Deutsche Welle

Çin Devlet Başkanı Almanya'da

Çin Devlet Başkanı Şi, Almanya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi. İkili görüşmelerde uluslararası krizlerin yanı sıra insan hakları ve ekonomik ilişkiler öne çıkıyor.

28 Mart 2014 17:33


Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile bir araya geldi. Gauck, Çin Devlet Başkanı ve eşi Peng Liyuan'ı Bellevue Sarayı'nın önünde karşıladı.

Gauck, Şi onuruna verdiği öğle yemeğinde hukuk devleti yolunda atılan adımlara atıfta bulundu ve insan haklarınının evrenselliğini hatırlattı.

Gauck, yaptığı açıklamada "Rekabet kurallar gerektirir. Bu nedenle Çin'in daha fazla hukuk devleti ortamı yaratmak ve adalet sistemini daha fazla geliştirmek istemesini memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Yöneten ve yönetilenin çıkarları ve farklı dini topluluklar arasında denge olmasının önemine değinen Gauck, “Bunun alternatifi anlaşmazlık, çatışma ve şiddet olur“ dedi.

Şi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya gelecek. Özellikle uluslararası krizler ve ekonomik ilişkilerin yeniden inşaası konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

Şi'den çağrı

Bu, sekiz yıldır bir Çin devlet başkanının Almanya'yı ilk ziyareti. İnsan hakları örgütleri, Almanya'dan Çin'deki idam cezası ve insan hakları ihlallerinin de gündeme getirmesini istemişti. Uluslararası Af Örgütü'nün tahminlerine göre, Çin'de yılda binden fazla insan idam ediliyor.

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" için bir makale yazan Çin Devlet Başkanı, Çin ve Almanya arasında ekonomik işbirliği konusunda “devasa” fırsatların bulunduğunu dile getirdi. Şi, “Asya'nın ve Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinin işbirliği tüm dünyaya büyüme olasılıkları sunuyor” dedi. Şi ayrıca, Almanya'yı “Çin'de halk tarafından seçilmiş düzene saygı göstermeye ve bu düzlemde işbirliği yapmaya” çağırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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