Çin'den 'Starbucks' diplomasisi

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, son yıllarda zedelenen ABD-Çin ilişkilerini iyileştirmesi için Starbucks'tan yardım istedi.

Şi, emekli Starbucks CEO'su Howard Schultz'a yazdığı bir mektupta, "Umuyorum ki Starbucks, ABD ile Çin'in ekonomik, ticari ve ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için aktif bir çaba sarf edecek" dedi. Xinhua haber ajansı tarafından açıklanan mektubun kaleme alınma tarihiyse 6 Ocak.

Şi mektupta ek olarak, "Çin, Starbucks gibi şirketlere Çin'de küresel geliştirme alanı sağlayacak tamamen modern sosyalist bir ülke kurmak için yeni bir yolculuğa başlamıştı" dedi.

Çinli lider, ABD ile olan ilişkileri geliştirmek için ABD'li iş insanlarıyla bağları sık sık kuvvetlendirmeye çalışıyor ve ticaretin ikili ilişkilerdeki istikrar sağlayıcı rolüne vurgu yapıyordu. İki ülke arasındaki ilişki Trump'ın başkanlığa gelmesiyle birlikte geçtiğimiz dört sene içerisinde giderek kötüye gitmişti.