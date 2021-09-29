Çin'de 260 milyon dolarlık, 5 bin odalı karantina tesisi açılıyor

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler sınırları yeniden açıp yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarını gevşetirken, Pekin sıfır Covid-19 stratejisini ikiye katlıyor. Önümüzdeki günlerde Çin'in güney metropolü Guangzhou'da, gelen yolcular için 260 milyon dolarlık, 5 bin odalı bir karantina tesisi açılacak.

Söz konusu tesis, yurt dışından gelen Çinli ve uluslararası yolcuları karantinaya almak için Guangzhou genelinde belirlenmiş otellerin yerini alacak.

Doğrudan havaalanından otobüslerle transfer edilecek ve en az iki hafta odalarına kapatılacak yolcuların odaları, görüntülü sohbet kamerası ve yapay zeka destekli termometre ile donatıldı. Robotlar tarafından günde üç öğün yemek servis edilen karantina süreci, tüm personel üyeleriyle doğrudan teması en aza indirecek şekilde tasarlandı.

Çin, 18 aydan fazla bir süredir çoğu yolculara sınırlarını kapattı. Ülkeye girişine izin verilenlerin en az iki hafta zorunlu otel karantinasından geçmesi ve ardından en az bir hafta daha karantina veya ev izolasyonundan geçmesi gerekiyor. Aşılı olanlar da aşısızlar gibi aynı önlemlerden geçiriliyor.