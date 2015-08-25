Çin borsasından kaçış sürüyor



Şanghay borsası ‘kara pazartesinin' ardından yeniden eksiye düştü. Çin ekonomisinin barometresi yerine geçen Shanghai Composite endeksi seans açılışında 206 puanlık kayıpla 3004 puana geriledi. Borsa analisti Gui Haomin Fransız Haber Ajansı'na seans başındaki yüzde 6,41'lik puan kaybını değerlendirirken, ‘küresel piyasaların bir çeşit kısır döngüye sürüklendiğini', söyledi.

Şanghay borsası haftanın ilk seansını yüzde 8,49'luk kayıpla kapatmış ve hisse senetlerinin bu yılki değer artışı sıfırlanmıştı. Çin'deki çöküş diğer borsaları da etkilemiş ve Alman birleşik borsa endeksi DAX yüzde 4,70'lik gerilemeyle, 10 bin puanlık psikolojik sınırın altına düşmüştü. Tokyo, Seul ve Sydney borsaları güne artışla başladı.

Çin'in ekonomik durumu ay ortalarından bu yana Avrupa borsaları üzerinde baskı oluşturuyor. Çin ekonomisinin yavaşlayıp küresel ekonomiyi olumsuz etkilemesi endişesinin yanı sıra Çin para biriminin sürpriz bir şekilde devalüe edilmesi de dünya borsalarını karamsarlığa sevk etti. Çin yönetiminin milli finans piyasasını istikrara kavuşturmak için aldığı önlemlerin sonuçsuz kalması da karamsarlığı arttırıyor.