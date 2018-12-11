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Bilim / Teknoloji

Çin, Apple'ın birçok modelini yasakladı

Apple'dan "Qualcomm'un ürünlerimizi yasaklatma yönündeki çabası, yasa dışı uygulamaları dünyanın her yerinde soruşturulan bir şirketin çaresiz girişimidir" açıklaması yapıldı

11 Aralık 2018 02:23

Çin'de, Apple'ın birçok modelinin patent ihlali nedeniyle satışının yasaklandığı bildirildi.

Merkezi ABD'de bulunan teknoloji firması Qualcomm'dan yapılan  açıklamada, Çin'deki Fuzhou mahkemesinin kararıyla iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone  8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin satışının yasaklandığı kaydedildi.

Şirketin açıklamasında, dava konusu olan iPhone modellerinde  kullanılan 2 patentin Qualcomm'a ait olduğu öne sürüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Qualcomm'ın Başkan  Yardımcısı Don Rosenberg, "Müşterilerimizle olan ilişkimize büyük değer veriyoruz  ve nadiren mahkemelerin hizmetine başvuruyoruz. Fakat aynı zamanda fikri mülkiyet  haklarının korunmasına ilişkin kalıcı inancımız var. Apple bize tazminat vermeden  fikri mülkiyetimizden yararlanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Apple'dan yapılan açıklamada ise "Qualcomm'un ürünlerimizi yasaklatma yönündeki çabası, yasa dışı uygulamaları dünyanın her yerinde soruşturulan bir şirketin çaresiz girişimidir. Tüm Apple modellerimiz Çin'deki müşterilerimiz için mevcut bulunmaktadır" denildi.

Apple'ın açıklamasında, davaya söz konusu olan patentlerin iOS 11 sistemi ile çalışan ürünleri kapsadığını, halihazırda satışta olan Apple  ürünlerinin iOS 12 ile çalıştığı için kapsam dışı olduğu ileri sürüldü.

Nedeni Huawei krizi mi?

Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Mıng Vancou, ABD'nin  İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık'ta Vancouver kentinde  tutuklanmıştı.

Çin, Kanada'dan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği  gerekçesiyle gözaltına alınan Mıng'ın serbest bırakılmasını talep etmişti.

 

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