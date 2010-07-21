-ÇİKOLATALI MANTI KONYA (A.A) - 21.07.2010 - Konya'da bir lokantada hazırlanan çikolatalı mantı ilgi görüyor. Lokanta sahibi Ahmet İlarslan, yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce açtığı iş yerinde farklı tat arayışına girdiğini ve çikolatalı mantı yapma fikrinin oluştuğunu söyledi. Çikolatalı mantı yapımının oldukça farklı olduğunu vurgulayan İlarslan, önce mantının yufkasını hazırladıklarını, yufkayı küçük kareler halinde kestikten sonra da her parçanın içine çikolata yerleştirdiklerini belirtti. Daha sonra kendilerine özgü bir teknikle kare halindeki parçaları kenarlarından birleştirerek, gül şekline getirdiklerini anlatan İlarslan, ''İçerisi çikolata ile dolu olan gül şeklindeki mantıyı yağda kızartıyoruz. Bu işlem tamamlandıktan sonra sarmısaklı yoğurt yerine çikolata sosuyla müşterilerimize servis ediyoruz'' dedi. İlarslan, müşterilerin çikolatalı mantıya farklı tepkiler gösterdiğini, genelde tatlı niyetine tüketildiğini söyledi. Müşterileri arasında Kayserililerin de olmasının kendisini sevindirdiğini vurgulayan İlarslan, şunları kaydetti: ''Kayserili müşterilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Çok sayıda müşterilerimiz haftada 1 kez, bazen 3 günde bir çikolatalı mantı yemek için lokantamıza geliyor. Bugüne kadar olumsuz bir tepki almadık. Müşterilerimiz genelde memnuniyetlerini bildiriyor.'' İlarslan, çikolatalı mantı dışında ıspanaklı, karidesli ve kepekli undan yapılan diyet mantı da yaptıklarını kaydetti.