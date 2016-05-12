Cihatçılara katılma teşebbüsü yargı önünde



27 yaşındaki sanık Suriye'deki bir terör örgütü kampına gitmeye çalıştığı gerekçesiyle geçen ekim ayında Münih Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Sanığın avukatı Adam Ahmed Münih Eyalet Mahkemesi'nde görülen davanın düşürülmesi talebinde bulundu.

Avukat Adam Ahmed, Alman Ceza Kanunu'nun 89'ncu maddesinin A bendinin ve maddenin geçen yıl kabul edilen 2'nci fıkrasının A bendinin anayasaya aykırı olduğunu savundu. Ahmed bu nedenle konunun Federal Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Geçen yıl kabul edilen söz konusu 2'nci fıkranın A bendine göre silahlı çatışmaya veya cihatçıların yetiştirildiği kamplara katılmak için yurtdışına çıkmaya teşebbüs de suç sayılıyor.

Alman vatandaşı olan 27 yaşındaki sanık hakkında 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Geçen ekim ayından bu yana tutukluluk hali devam eden sanık, hakkındaki iddialara yanıt vermeyeceğini açıkladı.