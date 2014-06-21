T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Cihatçılar interneti kullanıyor

Terör örgütü IŞİD, sosyal medyayı dev bir propaganda platformuna dönüştürdü. Bağdat'ın internet erişimini kesmesini örgüt başka yollar bularak aştı.

21 Haziran 2014 13:45


İnternette dolaşan korkunç fotoğraflar... Dokuz kadar adam artarda sıralanmış ve birbirine tutunmuş bir halde başlarını eğmiş bekliyor. Başlarında ise yüzünü gizlemiş, elinde makineli tüfek tutan bir IŞİD üyesi var. Bir diğer karede ise üstü başı toz içinde bir sürü genç adam yerde yan yana yatıyor. Başlarında yine üzerlerine namlularını doğrultmuş IŞİD militanları...

Örgüt, popüler sosyal medya platformlarından yaydığı benzer karelerle Irak'taki ilerleyişini internet üzerinden neredeyse dakikası dakikasına paylaşıyor. Hedef bir yandan destekçilerini motive etmek, diğer yandan tüm dünyaya korku salmak.

İslam bilimci Guido Steinberg'e göre IŞİD medyayı cihatçı örgütlerin içinde açık ara en iyi şekilde kullananı. Steinberg Die Tageszeitung'a verdiği demeçte radikal İslamcıların sosyal medya alanındaki çalışmalarını El Kaide'nin 2004 yılında profesyonelleştirdiğini belirtti. Örgütün tüm eylemlerinin kameraya alındığını ve fotoğraflandığını belirten Steinberg, daha sonra ise bunların bir medya ekibi tarafından değerlendirildiğini kaydetti.

Kendi uygulamalarını programladılar

IŞİD propaganda platformu olarak özellikle Twitter'ı kullanıyor. Militanların adına açılan Arapça hashtagler sayesinde Twitter içinde adeta kendilerine bambaşka bir evren yaratmış durumdalar. Die Zeit gazetesine konuşan terör uzmanı Yasin Muşarbaş örgütün bununla da kalmayıp, attıkları tweetleri daha geniş çevrelere ulaştırmak için bir de uygulama programladıklarını söylüyor.

Muşarbaş "IŞİD destekçileri için geliştirdikleri uygulama, yüklendiğinde destekçilerinin gönderdiği tweetlerin IŞİD'in farklı Twitter hesapları üzerinden de yayınlanmasına olanak sağlıyor. İçeriğin çığ gibi büyüyerek yayılmasını sağlayan söz konusu bu uygulama gerçekten çok güçlü bir propaganda makinesi" açıklamasını yapıyor.

IŞİD 11 Haziran'da Musul'u ele geçirmesini bu uygulama sayesinde yaklaşık 40 bin tweet atarak duyurmuştu. Bu dev propagandanın önüne geçmek için Twitter IŞİD hesaplarının yaklaşık dörtte üçüne erişimi engelledi. Söz konusu uygulamaya erişimin de önüne geçildi.

Detaylı bilgiler azaldı

Terör uzmanı Yasin Muşarbaş İslamcı grupların ve onların destekçilerinin sosyal medya platformlarının yanı sıra cihatçı internet sitelerini de kullandığına dikkat çekiyor. Muşarbaş, bu siteler üzerinden en güncel ve güvenilir duyurulara ulaşılabildiğini belirtiyor. Ancak terör uzmanına göre örgüt bu durumu, planlarının önceden açığa çıkması tehlikesi nedeniyle son dönemde bir miktar kısıtlamaya başladı.

Yasin Muşarbaş "IŞİD'den militanlara tweetlerde çok fazla detaya yer vermemeleri konusunda resmi direktif gelmiş gibi görünüyor. Haliyle kaç militanın, saat kaçta, tam olarak nerede olduğu gibi bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasını istemiyorlar" diyor.

'Kurumsal kimlik'

IŞİD'in hedefi tüm bu içerikle sadece Arap ülkelerinden değil Avrupa ve ABD'den de destekçi bulmak. Muşarbaş örgütün bu akıllı halkla ilişkiler stratejisi sayesinde kendisine dünya çapında binlerce hatta belki de on binlerce destekçi bulduğunu tahmin ediyor. Terör uzmanı, maksat El Kaide gibi "kurumsal bir kimlik" kazanmak diyor.

Bir diğer ilgi çekici nokta ise örgütün profesyonel görsel düzenleme programları yardımıyla internette yayınladığı görsel içerikleri de düzenliyor oluşu. Muşarbaş "Tüm bunların ardında yatan şifreyi de çok ilginç buluyorum. Bu sonuçta İslamcı anlayışta bir fotoğraf sanatı değil, bu cihatçı izler taşıyan Batı tarzı bir fotoğrafçılık örneği. Yani bizim tanıdığımız fotoğraf dilini alıp bunu cihatçı içerikle dolduruyorlar. Bu beni, aslında bizimle iletişim kurdukları olasılığına götürüyor" yorumunu yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TerörIŞİDIrakGuido SteinbergDie Tageszeitung KaideSteinbergTwitterArapçaZeitYasin MuşarbaşHaziran MusulTwitter IŞİDMuşarbaşArapAvrupaABD KaideBatıWelle Türkçe Nastassja Steudel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24