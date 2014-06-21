Cihatçılar interneti kullanıyor



İnternette dolaşan korkunç fotoğraflar... Dokuz kadar adam artarda sıralanmış ve birbirine tutunmuş bir halde başlarını eğmiş bekliyor. Başlarında ise yüzünü gizlemiş, elinde makineli tüfek tutan bir IŞİD üyesi var. Bir diğer karede ise üstü başı toz içinde bir sürü genç adam yerde yan yana yatıyor. Başlarında yine üzerlerine namlularını doğrultmuş IŞİD militanları...

Örgüt, popüler sosyal medya platformlarından yaydığı benzer karelerle Irak'taki ilerleyişini internet üzerinden neredeyse dakikası dakikasına paylaşıyor. Hedef bir yandan destekçilerini motive etmek, diğer yandan tüm dünyaya korku salmak.

İslam bilimci Guido Steinberg'e göre IŞİD medyayı cihatçı örgütlerin içinde açık ara en iyi şekilde kullananı. Steinberg Die Tageszeitung'a verdiği demeçte radikal İslamcıların sosyal medya alanındaki çalışmalarını El Kaide'nin 2004 yılında profesyonelleştirdiğini belirtti. Örgütün tüm eylemlerinin kameraya alındığını ve fotoğraflandığını belirten Steinberg, daha sonra ise bunların bir medya ekibi tarafından değerlendirildiğini kaydetti.

Kendi uygulamalarını programladılar

IŞİD propaganda platformu olarak özellikle Twitter'ı kullanıyor. Militanların adına açılan Arapça hashtagler sayesinde Twitter içinde adeta kendilerine bambaşka bir evren yaratmış durumdalar. Die Zeit gazetesine konuşan terör uzmanı Yasin Muşarbaş örgütün bununla da kalmayıp, attıkları tweetleri daha geniş çevrelere ulaştırmak için bir de uygulama programladıklarını söylüyor.

Muşarbaş "IŞİD destekçileri için geliştirdikleri uygulama, yüklendiğinde destekçilerinin gönderdiği tweetlerin IŞİD'in farklı Twitter hesapları üzerinden de yayınlanmasına olanak sağlıyor. İçeriğin çığ gibi büyüyerek yayılmasını sağlayan söz konusu bu uygulama gerçekten çok güçlü bir propaganda makinesi" açıklamasını yapıyor.

IŞİD 11 Haziran'da Musul'u ele geçirmesini bu uygulama sayesinde yaklaşık 40 bin tweet atarak duyurmuştu. Bu dev propagandanın önüne geçmek için Twitter IŞİD hesaplarının yaklaşık dörtte üçüne erişimi engelledi. Söz konusu uygulamaya erişimin de önüne geçildi.

Detaylı bilgiler azaldı

Terör uzmanı Yasin Muşarbaş İslamcı grupların ve onların destekçilerinin sosyal medya platformlarının yanı sıra cihatçı internet sitelerini de kullandığına dikkat çekiyor. Muşarbaş, bu siteler üzerinden en güncel ve güvenilir duyurulara ulaşılabildiğini belirtiyor. Ancak terör uzmanına göre örgüt bu durumu, planlarının önceden açığa çıkması tehlikesi nedeniyle son dönemde bir miktar kısıtlamaya başladı.

Yasin Muşarbaş "IŞİD'den militanlara tweetlerde çok fazla detaya yer vermemeleri konusunda resmi direktif gelmiş gibi görünüyor. Haliyle kaç militanın, saat kaçta, tam olarak nerede olduğu gibi bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasını istemiyorlar" diyor.

'Kurumsal kimlik'

IŞİD'in hedefi tüm bu içerikle sadece Arap ülkelerinden değil Avrupa ve ABD'den de destekçi bulmak. Muşarbaş örgütün bu akıllı halkla ilişkiler stratejisi sayesinde kendisine dünya çapında binlerce hatta belki de on binlerce destekçi bulduğunu tahmin ediyor. Terör uzmanı, maksat El Kaide gibi "kurumsal bir kimlik" kazanmak diyor.

Bir diğer ilgi çekici nokta ise örgütün profesyonel görsel düzenleme programları yardımıyla internette yayınladığı görsel içerikleri de düzenliyor oluşu. Muşarbaş "Tüm bunların ardında yatan şifreyi de çok ilginç buluyorum. Bu sonuçta İslamcı anlayışta bir fotoğraf sanatı değil, bu cihatçı izler taşıyan Batı tarzı bir fotoğrafçılık örneği. Yani bizim tanıdığımız fotoğraf dilini alıp bunu cihatçı içerikle dolduruyorlar. Bu beni, aslında bizimle iletişim kurdukları olasılığına götürüyor" yorumunu yapıyor.