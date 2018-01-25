Cihat Arslan, Karşıyaka'ya döndü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Süper Lig\'de 1.5 sezon önce Akhisarspor\'u çalıştırdığı dönemde adı Galatasaray ile anılan Teknik Direktör Cihat Arslan, TFF 2\'nci Lig\'de düşme hattında yer alıp zorlu günler yaşayan eski kulübü Karşıyaka\'yla sözleşme imzaladı. Henüz 10 gün önce safra kesesinin iltihaplanması sonucu apar topar ameliyat masasına yatan tecrübeli teknik adam, ilk göz ağrısından gelen teklifi düşünmeden kabul ederek hasta yatağından kalkıp antrenmana çıktı. Kulüpte 5 yıl önce 2012-13 sezonunda da teknik direktörlük yapan, ardından Başakşehir\'i Süper Lig\'e çıkarıp Balıkesirspor ve Akhisar\'ı devler arenasında çalıştıran Arslan, yeni Başkan Turgay Büyükkarcı, Asbaşkan Cenk Karace ve Futbol Şube Başkanı Hakan Çeliker\'in de izlediği Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'ndeki antrenman sonrası sezon sonuna kadar sözleşmeye imza attı.

Futbolculuk kariyerinde yeşil-kırmızılı ekipte profesyonel olduğunu, milli takıma ilk kez Karşıyaka\'dan gittiğini hatırlatan Cihat Arslan, \"Son dönemde 1\'inci Lig\'den Giresunspor, 2\'nci Lig\'den Gümüşhanespor\'dan ciddi teklif alıp kabul etmedim. Söz konusu Karşıyaka olunca konumu, durumu ne olursa olsun para konuşmadan geldim. Ortada yangın var ve söndürmek için ben de ateşe atıldım. İzmir\'e yerleşeceğim. 2 yıl sonra iş işten geçince, \'Niye en çok ihtiyaç olan zamanda gelmedin\' sorusunun cevabını veremezdim. Elimizden gelen herşeyi yapacağız\" dedi. Bu sezon daha önce de Karşıyaka\'nın maçlarını izleyen Arslan, Tayfun\'a Başakşehir, Cenk\'e Boluspor, Mustafa Aşan\'a Şanlıurfa, Abdülhamit\'e Balıkesirspor\'da hocalık yaptı. 2012-13 sezonunda takımı çalıştırırken Bartu, Battal gibi isimleri A takıma çıkardı.

OĞLUNUN MESAJI DUYGULANDIRDI

Cihat Arslan, İzmir ekibine dönüş sürecinde doğma büyüme İstanbul\'da yaşamasına rağmen babasının etkisiyle fanatik Karşıyakalı olan oğlu Hamza\'nın mesajından da etkilendi. Üniversitede eğitim gören Hamza, babasına Karşıyaka\'yla anlaşması gündeme gelince, \"Baba anlaş be biz Karşıyakalıyız. Kızma senin kararına karışmak istemem ama duyunca içim güzel oldu. Tuttuğum takım olunca heves yaptım o yüzden anlaşmanı istiyorum\" mesajını attı. Arslan, mesajı okuyunca gözlerinin dolduğunu söyledi.

BABA-OĞUL YİNE BULUŞTU

Karşıyaka\'da Cihat Arslan\'ın yardımcısı olan eski futbolculardan Recep Umut, yeşil-kırmızılı takımda forma giyen oğlu Bartu\'yla yine buluştu. Umut, daha önce Karşıyaka A takımında Bartu\'nun 2012-13 ve 2014-15 sezonlarında antrenörlüğünü yaptı. Arslan\'ın yardımcılıklarını Umut\'un yanı sıra Ülken Durak, Hasan Arabacı ve 2012-13 sezonunda kadroda yer alan futbolculardan Adnan Güngör yapacak.

SAHANIN DURUMU İÇLER ACISI

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'ndeki antrenman sahasının zemini teknik heyet ve yeni yönetimin içini yaktı. Başkan Mutlu Altuğ döneminde sular ödenmeyen borç nedeniyle kesildiği için uzun süre sulanamayan, ekim ayında ara ekim de yaptırılamayan saha iyice tarlaya döndü. 2011 yazında baştan ayağı yeniden yapılan sahanın acil olarak elden geçirileceği öğrenildi.

YAŞAR VE SANCAK\'LA GÖRÜŞME

Karşıyaka\'nın şirketleşme sürecinde camiadan futbol ile basketbolun yarışmacı haklarını devretmek için tam yetki alan yeni yönetimi, Yaşar Holding ve Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak\'la bir araya geldi. Başkan Turgay Büyükkarcı, dün holdingte Onursal Başkan Selçuk Yaşar ve Feyhan Yaşar\'la görüştü. Başkan Vekili Gökhan Şensan ve camianın etkili ismi Nazım Torbaoğlu ise, kulübe talip olduğunu açıklayan Mesut Sancak\'la toplantı yaptı. Sancak, Karşıyaka\'dan şubat ayına kadar kulüp borcunun hangi seviyeye çekileceğinin netleşmesini istedi.

DİVANDA DİNİZ DÖNEMİ

Karşıyaka\'da Cihan Büyükoral\'ın istifa ettiği divan yönetim kurulunun yeni başkanı Fatih Diniz oldu. Eski kulüp başkanlarından olan, yeni yönetimin de desteğini alan Diniz, Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi\'ndeki divan seçimine tek aday olarak tek listeyle girdi.

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