Cihat Arslan: "Transferde kimseyle görüşmedim"

SPOR Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Bursaspor\'la evinde kozlarını paylaşacak Akhisarspor kritik müsabakaya iddialı hazırlanırken, teknik direktör Cihat Arslan önemli açıklamarda bulundu.

Yılmaz Atabarut Tesisleri\'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen deneyimli teknik adam, \"Tek düşüncemiz Bursaspor maçını kazanmak. Transferde hiçbir oyuncuyla görüşmedim. Yazılan isimler bazılarının yakıştırması\" diye konuştu.

\"FUTBOLCULARA SONUNA KADAR GÜVENİYOR VE İNANIYORUM\"

Devre arasına kadar alabildikleri en iyi sonuçları almak istediklerini ifade eden Cihat Arslan, \"Şimdi transfer düşünmek durumunda değilim. Elimizdeki futbolculara sonuna kadar güveniyor ve inanıyorum. Benim bazı oyuncularla transfer görüşmesi yaptığım yazıldı. Ben hiç kimseyle konuşmadım. Özellikle stoperde eksiğimizin olduğu bilindiği için bazı isimler gündeme geldi. Ancak şu anda böyle bir gündem yok\" yorumunu yaptı.

\"KALAN 4 HAFTAYI EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ\"

Takımın son durumu hakkında bilgilendirmede bulunan Cihat Arslan sözlerini şu şekilde sürdürdü: \"Deplasmanda Antalya galibiyeti ile 15 günlük araya girdik. UEFA Avrupa Ligi maçları nedeniyle de sadece elimizdeki kadroyla sistemi değiştirdik. Hafif sakatlıkları olan oyuncularımız arkadaşlarına katıldı. Ameliyat olan Mustafa Yumlu ve Dany\'nin yanı sıra sağ arka adalesinde kanama olan Bilal de 2-3 hafta forma giyemeyebilir. Bursa maçından sonra kalan 4 hafta müsabakasını da en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cihat Arslan\'ın açıklamaları

-idmanından detay görüntüler.

HABER: Haldun AKYÜZ - KAMERA: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)



