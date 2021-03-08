T24 Haber Merkezi

Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, CHP'ye geçiyor. T24'ün ulaştığı CHP'den kaynaklar, yarın grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İslam'ın rozetini takacağını belirtti.

"Metot ve görüş farklılıkları, bunun yanında vesayetten ari, özgürlükçü, demokratik, çoğulcu, eşitlikçi ve her kesimi kucaklayan bir anlayışın hakim olmasına dair inancım genel anlamda istifa gerekçelerimi oluşturmuştur" sözleriyle geçen yılın mart ayında Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye katılıyor.

T24'e konuşan CHP'li yetkililer, Cihangir İslam'ın yapılan görüşmeler neticesinde CHP'ye katılma kararı aldığını, yarın grup toplantısında İslam'ın rozetini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun takacağını aktardı.

İslam'ın üyeliğiyle CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 136'ya yükselecek.

2018 seçimlerinde CHP listesinden aday olan İslam, İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, ardından Saadet Partisi sıralarına geçmişti.