Cihan Mürtezaoğlu'ndan akustik konser

Kadıköy’ün eğlence ve etkinlik mekânı [mecra]’nın her ay düzenlediği akustik konserlerinin aralık konuğu adını birçok proje ve albümle duyuran Cihan Mürtezaoğlu olacak.

akustik[mecra], aralık ayında aranjör, gitarist ve besteci Cihan Mürtezaoğlu'nu ağırlayacak. akustik[mecra] konseri, 19 Aralık akşamı saat 21.00’de başlayacak.

Mürtezaoğlu’nun, geçen ay çekimleri [mecra]'da gerçekleşen Ceylan Ertem ile beraber seslendirdiği 'Bana Sor' akustik performansı kısa sürede milyonlarca izlenerek dikkatleri üzerine çekmişti.

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Cihan Mürtezaoğlu kimdir?

Anima, Gevende, Yasemin Mori, Ceylan Ertem, Pinhani, Mabel Matiz ve Burcu Tatlıses gibi isimlerle aranjör, gitarist, besteci ve prodüktör olarak çalışan Cihan Mürtezaoğlu ilk single’ı "Sarı Söz”ü 2015’te DokuzSekiz Müzik etiketiyle yayınladı.

Sanatçının, 2017'de yayınladığı, kendi söz ve bestelerinin yer aldığı “Bitsin Bu Delilik” isimli ilk solo albümündeki dört şarkı, Zafer Tunç Resuloğlu imzası taşıyor.

Cihan Mürtezoğlu'nun, "Deli Zaman" ismini verdiği ikinci stüdyo albümü, DokuzSekiz Müzik yapımcılığında müzik marketlerde ve dijital platformlarda 9 Mart'ta dinleyici ile buluşmuştu.

Sanatçı aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü'nde eğitim almış 2006'da mezun olmuştur.