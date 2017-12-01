Çifte cinayete 53 yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, geçen yıl mart ayında, borç- alacak yüzünden Sinan Yalçınkaya (32) ile Erhan Özalp\'ı (27) öldürüp, silahlarını ve kimliklerini alan İsa Durak (40), Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce toplam 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Gökçeören köyünde geçen yıl mart ayında, yol üzerinde iki ceset görenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, pompalı tüfekle öldürülen iki kişinin Erhan Özalp ve Sinan Yalçınkaya olduğunu belirledi. Şüpheli olarak aranan İsa Durak, çifte cinayetten 36 gün sonra sevgilisini ziyaret etmek için gittiği Kahramanmaraş\'ta jandarma tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hakkında, Bursa 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'iki kez ömür boyu hapis cezası\' istemiyle dava açılan İsa Durak daha önce verdiği ifadesinde, \"Arkadaşım olan Sinan\'a zaman zaman ödünç para veriyordum. Son olarak 20 bin lira verdim. Olay günü 20 bin lirayı kendisinden istedim. Son olarak konuştuğumuzda parayı gece saat 01.00\'de ödeyeceğini söyledi. O saat gelince beni aramayan Sinan\'a telefon açtım. Kendisi, \'Para yanımda. Orhaneli yolunda buluşalım parayı vereyim\' dedi. Ben de söylediğini yaptım. Otomobilimle gittiğim Orhaneli yolu üzerinde yanında Erhan Özalp ile gelen Sinan Yalçın ile buluştuk. Sohbet etmek için yol üzerindeki Gökçeören köyüne gitmemizi teklif etti. Ben otomobilimle önde seyir halindeyken onlar da arkadan geliyordu. Yolda bana telefon açan Sinan, bir şeyler içmek için durmamı söyledi, ben de durdum. Araçtan inmek üzereyken Erhan elindeki tabancayı bana doğrultup, ateş etti. Ben de koltuğun altında bulunan pompalı tüfeği alıp araca doğru ateş ettim. Sonra da Erhan\'ın silahını bırakması için Sinan\'a bağırdım. Erhan ise \'Bedeller ödendi. Alacağız ama vermeyeceğiz\' diyerek ateşle karşılık verince \'ölmemek için\' ben de pompalı tüfeğimle onlara ateş ettim. İkisi de vurulmuştu. Olay yerinden ayrılıp Kahramanmaraş\'a gittim, orada yakalandım\" dedi.

Sanık İsa Durak\'ın karar aşamasına gelen yargılanmasına devam edildi. Mahkemede önceki ifadesini tekrarlayan Durak, \'iki kişiyi öldürmek\' suçundan iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hafifletici gerekçeleri dikkate alan mahkeme heyeti, bu cezaları 16\'şar yıla düşürdü. Mahkeme heyeti, sanığa ayrıca, öldürdüğü kişilerin silahlarını ve kimliklerini çaldığı için \'hırsızlık\' ve \'ruhsatsız silah taşımak\' suçlarından da 21 yıl hapis cezası verdi. Sanık İsa Durak toplam 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



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