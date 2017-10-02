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Çiftçinin kabusu olan domuz öldürüldü

Gökhan YALKALK/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı İlçesi'ndeki çiftçilerin ürünlerine büyük zarar verdiği belirtilen 180 kiloluk domuz, avcılar tarafından vurularak öldürüldü

02 Ekim 2017 16:16

Gökhan YALKALK/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı İlçesi\'ndeki çiftçilerin ürünlerine büyük zarar verdiği belirtilen 180 kiloluk domuz, avcılar tarafından vurularak öldürüldü.
Yazıbaşı Mahallesi Mevkiinde bir grup avcı, mahsullere zarar veren domuzun öldürülmesi için sürek avına çıktı. Yazıbaşı yakınlarındaki dağlarda dolaşan Nevruz Ali Yeğ, Ali Yıldız ve Mehmet Ali Avcı, rastladıkları yaklaşık 180 kilo ağırlığındaki domuzu avladı. 3 yerinden isabet eden saçmalarla vurulan domuzu görenler, şaşkına döndü. Yıllardan bu yana bölgedeki çiftçilerin ürünlerine zarar veren domuzun vurulması Yazıbaşı bölgesinde üreticileri sevindirdi. Traktörle birlikte Yazıbaşı\'na getirilen domuzu görenler, şaşkınlık yaşadı, fotoğraf çekti. Avcılar, daha sonra domuzu av köpeklerine yem etti.
Domuzu vuranlardan olan Nevruz Ali Yeğ, \"Yıllardır bölgede avcılık yapıyoruz. Birçok kez domuz avladık ama böylesini ilk kez vurduk. Daha önce bu kadar büyük bir domuzu ne gördüm ne de duydum\" dedi.

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