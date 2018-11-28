'Cicişler' serbest bırakıldı

Kamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ersoy kardeşleri Etiler'de gözaltına aldı. İki kardeş, kan ve tükürük örnekleri alınarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ceyda-Esra Ersoy kardeşler Narkotik Şube’nin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Polis yetkilileri Esra Ersoy’un uyuşturucu kullanmayı özendirmekten, Ceyda Ersoy’un da uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen iki kardeş sorguya alındı.

Narkotik polisleri, Esra Ersoy'un bir sosyal medya sitesine 'Taşçı Ceyda' yazarak kardeşinin uyuşturucu madde kullanırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığını kısa bir süre sonra paylaşımı sildiğini belirledi.

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, Esra Ersoy'a 'uyuşturucuya özendirmek', Ceyda Ersoy'a ise 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Serbest bırakıldılar

Ceyda Ersoy, ifadesinde fotoğrafın kendisine ait olduğunu, ne zaman kimin tarafından çekildiğini bilmediğini uyuşturucu kullanmadığını öne sürdü.

Fotoğrafı instagram hesabından paylaştığını öne sürülen Esra Ersoy, fotoyu yayınlayan Instagram hasabının çalındığını, o süreçte paylaşıldığını, bilişim uzmanı yardımıyla hesabını geri aldığını, fotoyu yayınlamadığını ve uyuşturucuyu uzun zamandır kullanmadığını iddia etti.

Ciciş kardeşler kan ve tükürük örnekleri alınarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.