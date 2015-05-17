CIA'ye Bin Ladin yardımı



'Bild am Sonntag' gazetesi, Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'nin Usame Bin Ladin aranırken Amerikan gizli servislerine önemli bilgiler aktararak yardım ettiğini yazdı.

Haberi Amerikan gizli servislerinden edindiği bilgilere dayandıran gazete, BND'nin sahäedindiği bilgilerin Bin Ladin'in saklandığı yerin bulunmasında belirleyici rol oynadığını iddia etti.

Haberde, Pakistan gizli servisi ISI için çalışan bir ajanın, aynı zamanda Alman gizli servisi için de çalıştığı ve bu kişinin Bin Ladin'in nerede olduğu konusunda BND'ye bilgi verdiği belirtiliyor. BND'nin de edindiği bu istihbaratı CIA'ya aktardığı ve CIA'in de bu bilgiyi teknik imkanları ve personelinin çalışmalarıyla teyit ettiği ifade ediliyor.

Pakistan'ın açıklaması

'Bild am Sonntag'ın haberi, Usame Bin Ladin'in nerede olduğunu bilmediklerini söyleyen Pakistanlı yetkililerin resmi açıklamalarını da yalanlıyor.

Pakistanlı yetkililer, dünyanın en çok aranan terör örgütü lideri Usame Bin Ladin'in ailesiyle birlikte Pakistan'ın kuzeyindeki Abbottabad kentinde askeri akademinin yakınlarındaki bir evde yaşadığını bilmedikledini söylemişti. İslamabad, ABD'li özel birliklerin 2 Mayıs 2011 tarihinde Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonla ilgili bilgilendirilmediklerini de açıklamıştı.

Hazırlıklara yardım

Gazetenin haberinde BND'nin, Amerikan gizli servisinin operasyon hazırlıklarına da destek verdiği ifade ediliyor.

Operasyonun gizli kalmasını garanti altına almak için Bad Aibling'deki dinleme istasyonundan Pakistan'ın kuzeyindeki telefon ve e-posta trafiğinin izlendiği belirtiliyor.