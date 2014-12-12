CIA direktöründen işkence açıklaması



ABD Merkezi Haberalma Teşkilâtı (CIA) Direktörü John Brennan, kurumun Virginia'daki merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. CIA mensuplarının hatalı davranışlarının özürü olamayacağını belirten Brennan, "Bazı vakalarda kurumun standartlarını ve ABD vatandaşlarının bizden beklediği tavrı sergileyemedik" dedi.

Toplantı sırasında işkence kavramını anmamaya özen gösteren John Brennan, "CIA mensuplarının yetkilerini aştığı istisnai durumlar söz konusu. Bunlar maalesef üzücü ve tiksindirici. CIA de mükemmel değil" ifadelerini kullandı.

Dönemin CIA başkan vekiliydi

ABD Senato İstihbarat Komitesi tarafından hazırlanan rapor, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilâtı (CIA) elemanlarının işkenceli sorgusundan geçen 100 kadar El Kaide zanlısının ifadesine dayanıyor. Uzun tartışmaların ardından yaklaşık 6 bin 200 sayfa tutan raporun 500 sayfalık kısmının yayınlanması kararlaştırılmıştı.

ABD, 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında El Kaide mensuplarını sorgulamak için dünya çapında bir şebeke kurmuştu. Obama 2009'da göreve geldikten kısa süre sonra programa son vermişti.

59 yaşındaki John Brennan, işkence programı başlatıldığında CIA'de başkan vekili görevinde bulunuyordu.

Brennan'a tepki

Raporun yayınlanması için uzun süre mücadele veren Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Dianne Feinstein ise Brennan'a tepki gösterdi. Feinstein, işkence programı sayesinde saldırıların önlendiği, teröristlerin yakalandığı ya da hayat kurtarıldığına dair kanıt bulunmadığını söyledi. Feinstein, işkence programının tekerrür etmesini engellemek için yasal düzenlemelere gidilmesini talep etti.