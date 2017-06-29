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Spor

Chris Paul, James Harden'a partner oldu!

NBA'in en iyi oyun kurucularından biri olan Paul'ün Rockets'ta forma giyen yıldız James Harden'la nasıl bir ikili olacağı da merak konusu oldu

29 Haziran 2017 15:20

Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ın all-star oyun kurucusu Chris Paul'ü takasla kadrosuna kattı. NBA'in en iyi oyun kurucularından biri olan Paul'ün Rockets'ta forma giyen yıldız James Harden'la nasıl bir ikili olacağı da merak konusu oldu.

Eurosport'ta yer alan habere göre; Houston Rockets Kulübü'nden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Chris Paul'ün transferi karşılığında Clippers'a Patrick Beverley, Sam Dekker, Montrezl Harrell, Darrun Hilliard, DeAndre Liggins, Lou Williams ve Kyle Wiltjer olmak üzere 7 oyuncu ile 2018'in birinci tur draft hakkının verildiği bildirildi.

Yıldız basketbolcu James Harden'ın öncülük ettiği Rockets, Chris Paul'ü de kadrosuna katarak iddialı bir takım oluşturma yolunda önemli adım atmış oldu.

Dokuz kez all-star seçilen ve 2011'den bu yana Clippers'ta forma giyen Paul, kariyeri boyunca 18,7 sayı, 9,9 asist, 4,4 ribaunt ve 2,3 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

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