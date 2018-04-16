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Politika

CHP'nin oturma eylemi Bingöl'de 5 dakika sürdü

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- CHP tarafından bugün ülke genelinde 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla yapılan oturma eylemi Bingöl'de de gerçekleştirildi

16 Nisan 2018 19:29

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- CHP tarafından bugün ülke genelinde \'OHAL değil, demokrasi istiyoruz\' sloganıyla yapılan oturma eylemi Bingöl\'de de gerçekleştirildi. Saat Kulesi önündeki 1 saatlik oturma eylemi, 5 dakika sürdü.
Bingöl\'de, Genç Caddesi Saat Kulesi önünde yapılan oturma eyleminde CHP İl Başkanı Ahmet Bazencir konuştu. Türkiye\'nin 21 aydır OHAL ile yönetildiğine dikkat çeken Bazencir, \"OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK’lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye’yi tek tipe sokmak için sendikalar, meslek oda ve birlikleri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. AKP iktidarının muhaliflere bir sopa olarak kullandığı OHAL giderek bu faşizan sınırlarını bile aşmış; sağcı-solcu, muhafazakâr-sosyal demokrat, kimseyi ayırmadan tüm toplumu baskı altına alan otoriter bir rejime dönüşmüştür. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır\" dedi.
Konuşmadan sonra oturma eylemi yapan partitiler yaklaşık 5 dakika sonra dağıldı.

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