CHP'lilerden Konak Meydanı'nda OHAL eylemi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi’nin (CHP) \'OHAL değil demokrasi istiyoruz\' sloganıyla 81 ilde düzenlediği bir saatlik oturma eylemi, İzmir\'de de Konak Meydanı’nda gerçekleştirildi.

CHP’nin 16 Nisan referandumunun yıl dönümünde 81 ilde eş zamanlı düzenlediği bir saatlik oturma eylemi İzmir\'de de yapıldı. Konak Meydanı’nda \'OHAL değil demokrasi istiyoruz\' sloganıyla düzenlenen eyleme CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İzmir milletvekilleri Mustafa Balbay, Atilla Sertel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP\'li Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, CHP\'li Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ilçe başkanları ve yaklaşık bin partili katıldı. Eyleme katılanlar \'Ne darbe ne OHAL demokrasi derhal\', \'Direne direne kazanacağız\', \'Şeker fabrikaları satılamaz\', \'OHAL değil demokrasi istiyoruz\' sloganları attı.

Parti adına basın açıklamasını okuyan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, \"Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürmek amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden 1 yıl geçti. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında \'evet\' demenin, devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, \'hayır\' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır. Yaklaşık 21 aydır süren OHAL ile ülkemizdeki baskı rejimi kurumsallaşmıştır. Demokrasi ve hukuk sistemine bir saldırı halini alan OHAL, insan özgürlüğünü kısıtlamanın bir aracı olmuştur. Kanun hükmünde kararnameler ile parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye\'yi tek tipe sokmak için sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, odalara yapılan operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. Hiç kimsenin can güvenliği kalmamıştır. OHAL nedir? OHAL, ekmeğinin peşinde olan tütün üreticisine vurulan coptur. OHAL, hayatını FETÖ ile mücadeleye adamış başta Ahmet Şık olmak üzere gazetecileri zindanlara atmaktır. OHAL öğrencileri üniversitelerden atmaktır. OHAL, tiyatro oyunlarını yasaklamaktır. OHAL, tüm muhaliflerini terörist ilan edebilmektedir. OHAL, on binlerce taşeron işçiyi işsiz bırakmaktır. 16 Nisan referandumunda hayır propagandası yapan vatandaşın kolunun kırılmasıdır. OHAL, seçilmiş milletvekillerini esaret altında tutmaktır. Suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı düzene son verilmelidir\" dedi.

Açıklamanın ardından eyleme katılanlar Konak Meydanı’nda yere oturarak 81 ilde yapılan oturma eylemine katıldı.

Toplumsal müdahale aracı ve çevik kuvvet polislerinin önlem aldığı oturma eylemi bir saatin sonunda olaysız sona erdi.



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