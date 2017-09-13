CHP'li Musa Çam'dan, 'MİT' sorusu

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, yabancı basında MİT mensuplarının Kuzey Irak\'taki Süleymaniye kentine kaçırıldığı iddiaları bulunduğunu belirterek, bunun doğru olup olmadığını bir soru önergesi ile Başbakan Binali Yıldırım\'a sordu.

Milletvekili Musa Çam, Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Çam, önergesinde yabancı basında MİT mensuplarının PKK tarafından Süleymaniye\'den kaçırıldığı iddiaları yer aldığını belirterek, \"MİT\'in kanunsuz ve Anayasaya aykırı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a bağlanmasını iyi bir şeymiş gibi göstermek için adeta bir operasyon gerçekleştirilmek isteniyor. Ve maalesef ülkemiz adına, istihbarat örgütümüz adına ciddi bir başarısızlık, bir kriz yarattılar\" dedi. CHP\'li Çam, verdiği önergede şu soruları sordu:

\"Teşkilatın AKP Genel Başkanına bağlanmasının ardından yaşanan bu gelişmeler ve ortaya atılan iddialar, teşkilatın yapılanmasında ve politikasında değişikliğe mi işaret etmektedir? Bu iddialar MİT\'in AKP Genel Başkanına bağlanmasının gerekçesini mi oluşturmaktadır? * MİT personellerinin kaçırıldığı iddialarının ardından Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile temasa geçildiği, MİT personellerinin iadesinin istendiği, ancak sonuç alınamaması nedeniyle KYB\'nin Ankara\'da bulunan ofisinin kapatıldığı ve KYB Ankara temsilcisinin geri gönderildiği iddia ediliyor. Neden sınır dışı edildiğine dair tek bir satır açıklama yok? * Kamuoyu olayı dış basında çıkan haberlerden, sosyal medyadan ve daha da vahimi terör örgütünün açıklamalarından öğreniyor. MİT, PKK\'ya karşı bir operasyon düzenleyecekse bunun mutlak gizlilik içinde yapılması gerekmez mi? * KYB\'ye haber vererek yapıldıysa bu tam bir skandaldır. Yok KYB\'nin haberi olmadıysa bu başarısızlığı başkalarına fatura etmenin, onları suçlamanın anlamı nedir? * Bu haber bayramdan önceydi ve bayramı bize zehir etti, terör örgütü ise çifte bayram yapmakta, sosyal medyada dolanan açıklamaları ile açıktan Türkiye ile alay etmektedir.\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı halka hesap vermeye çağırdığını belirten Milletvekili Musa Çam, şöyle dedi:

\"Bu devlet, bu ülke senin kendi saltanatın, kişisel ihtirasların için kullanacağın bir oyuncak değildir. 7 Haziran seçimlerinde AKP\'den milletvekili aday adayı olan Hakan Fidan, çıkartılan 694 sayılı kararname ile AKP Genel Başkanı Erdoğan\'a bağlanmıştır. Patagonya ve Afrika ülkelerindeki kabilelerde bile görünmeyen bir devlet işleyişiyle MİT, AKP Genel Başkanına bağlanmıştır. Yazık. CHP olarak terörle mücadeleye bugüne kadar tereddütsüz destek verdik. Ancak, terörle mücadeleyi birilerinin kişisel ihtirası ve siyasi ikbali için kullandırmaya izin vermeyiz.\"

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