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CHP'li Kaya'dan Manisa'da 'OHAL' eylemine davet

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA'ya, CHP'nin Parti Okulu çalışmaları için gelen Parti Meclisi (PM) üyesi Yıldırım Kaya, 16 Nisan günü kent meydanlarında yapılacak 'OHAL değil demokrasi' eylemine Manisalıları davet etti

10 Nisan 2018 19:30

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'ya, CHP\'nin Parti Okulu çalışmaları için gelen Parti Meclisi (PM) üyesi Yıldırım Kaya, 16 Nisan günü kent meydanlarında yapılacak \'OHAL değil demokrasi\' eylemine Manisalıları davet etti.
CHP PM üyesi Yıldırım Kaya, Manisa\'da il ve ilçe yöneticilerine 6 saatlik yönetici eğitimi verdi. Manisa İl Başkanlığı\'nda düzenlenen eğitime İl Başkanı Semih Balaban ve ilçe başkanları katıldı. Başkan Balaban, iktidar yolunda parti içi eğitimlerin önemli olduğunu söyledi. PM üyesi Kaya ise parti içi eğitimleri tamamlayıp, seçimlere hazır hale geleceklerini söyledi. CHP\'nin iktidara hazır olduğunu kaydeden Kaya, \"AK Parti iktidarında Türkiye\'nin sorunları sorun olmaktan çıktı, sorun yumağına dönüştü. Adalet duygusunu yok etti. Mahkemeler AKP\'nin il ve ilçe teşkilatları gibi çalışmaya başladı. AK Parti, zaten sorunlu olan demokrasimizi tamamen ortadan kaldırmayı hedefine koydu. Ekonomide de tarihin en dramatik dönemini yaşıyoruz. Doların tarihi rekor kırarak 4 TL\'yi aştığına tanıklık ediyoruz\" dedi.
CHP\'li Kaya, Anayasa değişikliği referandumunun yıl dönümü olan 16 Nisan günü alanlarda olacaklarını ve OHAL\'in kaldırılmasını isteyeceklerini belirterek, Manisalıları kent meydanına davet etti. Kaya, \"\'OHAL\'i kaldıracağım\' diye iktidar oldu; ancak bugün tüm Türkiye\'de OHAL ilan etti. 16 Nisan Pazartesi günü saat 12.00 ile 13.00 arasında 81 ilde \'OHAL değil demokrasi\' eylemleri yapacağız. 16 Nisan halk oylamasının yıl dönümünde, kentlerimizin meydanlarından el ele verelim\" diye konuştu.
Açıklamanın ardından PM üyesi Yıldırım Kaya, partililere eğitim verdi.

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