CHP'den tahliye edilen komutanlar için ‘iade-i itibar’ teklifi

CHP, TSK’dan tasfiye edilen askerler için iade-i itibar yasa teklifi hazırlıyor.



CHP, “Ergenekon” ve “Balyoz” davalarında askerlerin tahliye edilmesinin ardından harekete geçti.

CHP, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden tasfiye edilen askerler için iade-i itibar yasa teklifi hazırlamak için çalışma başlattı.

CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi, “Yasa teklifini önümüzdeki hafta vereceğiz” diye konuştu.

Hamzaçebi, "Madem ki Balyoz davasında, Anayasa Mahkemesi adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini tespit etti, yerel mahkeme, tüm sanıklar için tahliye kararı verdi, o halde Balyoz davasının başlangıçtaki hedefi olan TSK'nın komuta kademesinin yeniden şekillendirilmesi yönündeki düşünceyi de ters yüz etmek gerekir. Komuta kademesinden tasfiye edilen komutanlarımıza, subaylarımıza, yeniden iade-i itibarda bulunmak gerekir" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz davasıyla ilgili karar aldığı gün olan 18 Haziran 2014 tarihinin, "adil yargılanma hakkı günü" ilan edilmesini öneren Hamzaçebi, bu tür hukuksuz davaları, bu davalarda adil yargılanma hakkının ihlal edilmesini tarihin sayfaları arasına atıp unutmamaları gerektiğini söyledi. Hamzçebi, "Böyle bir günle, bu hukuksuzluğu hatırlayalım ki adil yargılanma hakkı toplumun belleğinde canlı kalsın" dedi.

Hamzaçebi, Balyoz davasıyla birlikte TSK'da bazı subayların, dava sonucu hüküm giyme, emeklilik hakkını kaybetme ya da 500 liralık kadrosuzluk tazminatını alamama gerekçeleriyle, psikolojik baskı altında emekli olmak zorunda kaldıklarına işaret etti. Hamzaçebi, bu emeklilik işlemlerini yok sayarak, bu subayları yeniden göreve iade edecek yasal düzenlemeleri yapmaları gerektiğini belirtti.

YAŞ kararlarıyla, 4 yıllık bekleme süresini dolduran komutanların emekli edildiğini dile getiren Hamzaçebi, "Emekli edilen bu komutanlara tekrar emekli olmadan önceki konumları neyse o konumları vermek, aradaki süreyi de dikkate alarak, o sürede ilerleyecekleri rütbe, kademe neyse onların ilerlemesini sağlamak gerekir" diye konuştu.

Askeri Ceza Kanunu'nun 65. maddesine göre, subayların, tutuklulukta geçirdikleri süre boyunca rütbe, kademe ilerlemesi yapamadığını anımsatan Hamzaçebi, Balyoz Davası'nın sürdüğü 4 yıl boyunca TSK mensubu subayların, rütbe, kademe ilerlemesi yapamadığını kaydetti. Hamzaçebi, kanundaki bu kısıtın kaldırılmasını talep ederek, tutukluluk halinde de rütbe ve kademe ilerlemesi önerisinde bulundu.

Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YAŞ kararlarının, tutuklanan ve hüküm giyen subaylar ve generalleri de kapsayacak şekilde yeniden ele alınması gerekir. Tutuklu ve hükümlülerin, tutukevi ve cezaevinde geçirdikleri sürelerin kıta hizmetinde geçmiş gibi değerlendirilmesi gerekir. Emeklilik yaş hadlerinin, tutukevi ve cezaevinde geçirdikleri süreler kadar uzatılması gerekir. Üst rütbeye terfide kadro şartı aranmamalıdır. Bu komutanlarımıza haklarını iade etme sırası geldiğinde, 'üst rütbede kadro yok' gerekçesi olmamalı, gerekirse yeni kadrolar ihdas edilmeli, rütbe ilerlemeleri sağlanmalı. Derece yükselmesi, kademe ilerlemesi ve üst rütbeye terfiden kaynaklanan maaş farkları, bir kat fazlasıyla kendilerine ödenmelidir. Tutukevi ve hapishanelerde geçirdikleri her ay için Genelkurmay Başkanı'na mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamının brüt tutarının yüzde 50'si oranında aylık tazminat ödenmesi gerekir. Bunlara ilişkin teklifimizi, gelecek hafta TBMM Başkanlığı'na vereceğiz.

Komutanlarımızın hayatından 4 yıl gitti, bu saydığım düzenlemeler yaşanan acıyı gerçekte telafi etmeyecektir ama hak kayıplarının telafisinin yolunu açacaktır. 4 yıl gibi bir süreyle bu insanların cezaevinde kalması nedeniyle hayatlarından, psikolojilerinden kaybettiklerini maalesef geri verme imkanı yok."

CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi, TBMM tatile girmeden bu düzenlemeleri yasalaştırabileceklerini dile getirdi.



Cezaevi kapıları açıldı



Anayasa Mahkemesi, "Balyoz Planı" davasında yargılanan 236 sanığın haklarının ihlal edildiğine karar vererek, yeniden yargılanma istemişti.

Mahkemenin de Yüksek Mahkeme'nin kararına uymasının ardından askerler cezaevinden çıkmıştı.