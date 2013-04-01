CHP: Yabancı takımlar Türkiye'deki maçlarında bahis reklamı yapabilsin

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, bahis şirketi reklam yasağının yabancı takımların Türkiye'deki müsabakalarında uygulanmamasını öngören kanun teklifi verdi. TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik öngörüyor. Teklife göre, uluslararası spor müsabakaları için Türkiye'ye gelmiş yabancı spor kulüpleri hakkında kanun kapsamındaki yasak ve cezalar uygulanmayacak.

Real Madrid'in Galatasaray ile İstanbul'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında, mevcut yasa, bahis sitesi reklamı içeren formaları yasaklıyor. Teklif, gerekçesinde, 7258 sayılı kanun kapsamında düzenlenen ve bahis ve şans oyunlarına ilişkin uygulamaların zaman içerisinde günün ihtiyaçları doğrultusunda bir kısım değişikliklere uğramış olmakla birlikte, halen güncellemeye ve bir kısım değişikliklere ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi. Gerekçede, “Türkiye'de tüm basından takip edilebilen veya formaları dahi herhangi bir kısıtlama olmaksızın satılabilen bir kısım spor kulüplerinin forma veya kıyafetleri üzerinde mevzuat gereği önemli bir sınırlama getirilmekte ve müsabaka esnasında sadece bu kanundan kaynaklanan sebeplerle forma veya kıyafet üzerindeki reklamlar kapatılmak zorunda kalmaktadır.

Bu nedenledir ki, işbu kanun kapsamındaki bir kısım yasakların sadece uluslararası müsabakaları kapsar ve yine sadece Türkiye'ye gelen yabancı spor kulüplerine özgü olarak kaldırılması gerektiği düşünülmüştür”.

7258 Sayılı yasaya şu fıkra ekleniyor: Uluslararası spor müsabakaları için Türkiye'ye gelmiş yabancı spor kulüpleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.