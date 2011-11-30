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Politika

CHP'den Muharrem orucu iftarı ANKARA (A.A)

30 Kasım 2011 20:47

-CHP'den Muharrem orucu iftarı ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ayten Kayalıoğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Zühal Samlı, Muharrem ayı orucunu açmak üzere bir vatandaşın evine konuk oldu. Kayalıoğlu ve Samlı, Duran Şen'in Cengizhan Mahallesi'ndeki evine konuk olarak burada aileyle oruç açtı. Ayten Kayalıoğlu, İslam alemi için çok önemli olan Muharrem ayına girildiğini belirterek, sofranın bereketinin, Hz. Hüseyin'in ruhuna gitmesini dilediklerini söyledi. Kayalıoğlu, şöyle konuştu: ''Şen ailesi bize sofralarında yer açtı. Onlara sofralarında eşlik ettik. Allah sofranızın bereketini arttırsın dedik. Hem tanış olduk, hem bereketi paylaştık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Muharrem ayı boyunca ailelerin evlerine konuk olacağız. Buradaki en önemli amacımız paylaşmaktır.'' Ev sahibi Duran Şen ise misafirlerini ellerinden geldiğince ağırlamaya çalıştıklarını belirterek, her zaman ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını kaydetti.

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