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15 Temmuz Darbe Girişimi

CHP’den “kontrollü darbe” açıklaması

"Sayın genel başkanımız kamu vicdanına tercüman olmuştur"

05 Nisan 2017 02:12

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kontrollü darbe’ açıklaması hakkında konuştu.

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın konuğu olan Altay, “Böyle bir konu için özel basın toplantısı yapılacak kadar önemliydi. Böyle düşünmemize yol açan çok olay var. Çok ilişki var. Darbeyi sayın Cumhurbaşkanı akşam üstü 16.30’da mı öğrendi daha önce mi öğrendi?” ifadelerini kullandı.

Altay’ın sözleri şöyle:

MİT Müsteşarı saat 18.30’da Karargah’tan ayrılıyor ve Cumhurbaşkanı ve Başbakan hazırlıksız yakalanıyorsa insanların aklına kuşku düşer. Bu iş için tiyatro, kurgu diyen var. Devleti yönetenlerin topluma karşı şeffaf olması lazım.

MİT Müsteşarı, Karargâh’tan 18.35’te çıktı, akşam darbe başladı. Bunu nasıl izah edeceğiz? Sayın genel başkanımız kamu vicdanına tercüman olmuştur.

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Gölbaşı’nda mezuniyet töreninde ilk defa bu kadar üst düzey katılım oluyor. Tören bitiyor, MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı bahçede saatlerce ne yaptılar? Bunların bilinmesi lazım. Bu işler toplumdan gizlenerek olmaz.

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