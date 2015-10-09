CHP’den "Göç Bakanlığı" önerisi

Toplumsal sorun haline gelen mültecilerin durumunu incelemek ve çözüm önerileri üretmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla oluşturulan komisyon “Göç ve Entegrasyon Bakanlığı” kurulması önerisinde bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Suriye’de barış olsa bile Türkiye’deki 2 milyon mülteciden en az yarısının burada kalacağını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla oluşturulan ‘Suriyeli Mültecilerin ve Sığınmacıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu’ dün konuyla ilgili çalışan sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Şişli Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve komisyon üyeleri İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve İzmir Milletvekili Özcan Purçu katıldı.

Komisyon Ankara’daki ilk toplantısının ardından Edirne’ye giderek sığınmacıların sorunlarını bizzat yerinde incelemişti. Komisyon, sorunun yaşandığı diğer illere ve sığınmacıların yaşadığı kamplara giderek incelemelerde bulunacak.

20 sivil toplum örgütünden temsilcinin yanı sıra akademisyenlerin katıldığı toplantıda Türkiye’de bulunan sığınmacıların sorunları masaya yatırıldı. Sorunun giderek arttığına dikkat çeken sivil toplum örgütleri bir an önce önlem alınması gerektiği uyarısında bulundu. Toplantıda, sorunların önemli bir kısmının Türkiye’nin bir göç politikasının olmamasından kaynaklandığı tespiti de yapıldı.

“’Göç ve Entegrasyon Bakanlığı’ kurulmalı”

Toplantıda Muğla Milletvekili Nurettin Demir, konuyla ilgili olarak Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı temasları aktardı. Avrupa’nın konuya ilgisiz olduğunu bundan dolayı sorunun çözümü için Avrupa’ya umut bağlamamak gerektiğini dile getiren Demir, Türkiye’de de yasal boşluk olduğunu belirtti. Demir, konunun birkaç gün sürecek geniş katılımlı bir panelde masaya yatırılması gerektiğini kaydederek “Türkiye’nin bir mülteci ve göç politikasının oluşması için sivil toplum baskı yapmalı. Seçimlerin ardından ‘Göç ve Entegrasyon Bakanlığı’ kurulmalı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da konuyla ilgili bakanlık kurulması önerisini yineleyerek şöyle dedi:

“Türkiye son 3 yılda 2 milyon bir göçle karşı karşıya kaldı. Suriye’de barış olsa bile bu insanların en az yarısı burada kalacak. Bunun için kalıcı bir politika oluşturulmalı. Tüm dünyada göç ve sığınmacı sorunu sosyal demokrat partilerin öncelikli ele aldığı sorunlardan biri. Bunun için CHP bu sorunu önemsiyor. Bu komisyon, çalışmalarına seçimlerin ardından da devam edecek ve kalıcı olacak. 1 Kasım sonrası iktidar olursak bu konudaki politikamızı sivil toplum örgütleriyle birlikte oluşturmak istiyoruz.”

“Sorun tek başına AKP’ye bırakılamayacak kadar önemli”

İstanbul Milletvekili Selina Doğan da sorunun tek başına AKP’ye bırakılamayacak kadar önemli olduğunu belirterek konuyla ilgili herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti. Sığınmacılara yönelik ırkçı ve ayrımcı bir atmosferin oluştuğuna dikkat çeken Doğan, CHP olarak sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmak istediklerini söyledi.