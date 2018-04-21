"CHP'de 'sürpriz' adaylar rahatsızlık yarattı"

CHP kulislerinde peşpeşe aday adaylığı açıklaması yapılması rahatsızlığa neden oldu. Kulislerde yorumlar, ‘’politik sorumsuzluk’’ ve ‘’yönetim zaafiyeti’’ olarak eleştirildi. Partililer, adaylık açıklamalarını ‘’parti disiplinine aykırı’’ olarak değerlendirdi. Dün CHP'li Öztürk Yılmaz ile İstanbul Milletvekili Didem Engin cumhurbaşkanlığı aday adaylığını açıklamıştı.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan Cumhuriyet’e yaptığı açıklama şöyle konuştu:

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‘’Kuşkusuz parti içi demokrasi hiçbir partide olmadığı ölçüde bizde vardır. Bu şikayet edilecek değil, övünülecek bir hususdur. Ancak özellikle içinden geçilen günlerin önemi dikkate alındığında, parti içi demokrasi, parti sorumluluğunu ortadan kaldıracak şekilde kullanılamaz. En güçlü aday ve ilk hak sahibi Sayın Genel Başkan’ın bile bu konuda bir açıklama yapmadığı durumda, birilerinin çıkıp adaylık açıklaması doğru bir yaklaşım değildir. Bu tip münferit açıklamaları partinin kurumsal anlayışı ve işleyişi ile bağdaşmadığını düşünüyoruz ve doğru bulmuyoruz. Henüz aday saptamayla ilgili hangi takvimin işleyici bile belirlenmemişken böylesi çıkışların partiye de açıklamada bulunana da bir yararı olmaz.’’

İki isimden bireysel çıkış

Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ile İstanbul Milletvekili Didem Engin de cumhurbaşkanlığı aday adaylığını açıkladı.

Her iki ismin adaylığını açıklaması CHP’de sürpriz olarak karşılandı. Yılmaz’ın adaylık açıklaması yapmadan bir gün önce Kılıçdaroğlu ve genel başkan yardımcılarını aradığı ve adaylık düşüncesine ilişkin bilgi verdiği öğrenildi. Yılmaz’ın yöneticilerden ‘’Bunu kurullar değerlendirecek, karar kurulların değerlendirilmesinden sonra verilecek’’ yanıtı almasına karşın adaylığını açıkladığı ifade edildi. Yılmaz’ın sabah saatlerinde açıkladığı aday adaylığının ardından bir başka açıklama da aynı gün öğleden sonra İstanbul Milletvekili Didem Engin’den geldi. Engin de önce milletvekillerine ‘’desteğinizi bekliyorum’’ ifadelerini içeren bir mesaj gönderirken, daha sonra yazılı basın açıklamasıyla aday adaylığını kamuoyuyla paylaştı.