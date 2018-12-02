CHP, Yozgat'ın göç sorununun araştırılmasını istedi

T24 ANKARA

CHP, 2000 yılında 682 nüfusu son 18 yılda 264 bin kişi azalarak 418 bine düşen Yozgat’ın göç sorunu ve tersine göçün sağlanması konusunda TBMM’ye Meclis araştırması verdi.

Önergenin ilk imzacısı CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, her yıl ortalama 15 bin nüfusun azaldığı Yozgat’ta bu durumun tedirginlik yarattığını söyledi. Keven, araştırma önergesine diğer siyasi partilerden destek istedi.

Ali Keven şöyle konuştu:

“Akdağmadeni, Boğazlıyan, Sorgun, Çekerek, Şefaatli, Sarıkaya, Çayıralan, Yerköy, Aydıncık, Çandır, Saraykent, Kadışehri ve Yenifakılı olmak üzere 13 ilçeye sahip olan ilimizin toplam nüfusu 2000 yılında 682 bin iken son nüfus sayımına göre 418 bine düşmüştür. Bu durum Yozgat’ta büyük tedirginlik yaratmaktadır.

Göçü tersine çevirerek Yozgat’ı göç alan iller konumuna getirebilmek için kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç var”

Keven, ayrıca şunları kaydetti:

"18 yılda nüfusumuz 264 bin kişi eksilmiştir. Yani her yıl ortalama 15 bin nüfus eksilmiştir. Bu durum Yozgat’ta büyük tedirginlik yaratmaktadır. Başkentimiz Ankara’ya olan yakınlığı, karayolu ve demiryolu ağlarına sahip olması, birçok termal turizm ve tarih turizmine dönüşebilecek kaynaklara sahip olması ayrıca Yozgat Çamlığı, Akdağmadeni Ormanları, Kazankaya Vadisi, Karanlıkdere, Kerkenes Harabeleri, Tavium Antik Şehri, Roma Hamamı, Osmanlı mimarisi konakları gibi birçok doğal ve tarihi güzelliği barındırması, organik tarım ve seracılıkta potansiyelinin bulunması ilimizin cazibe merkezi haline dönüşmesine imkân tanıyacaktır.

Göçü tersine çevirerek Yozgat’ı göç alan iller konumuna getirebilmek için kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu bağlamda bir meclis araştırmasıyla Yozgat’ın göç sorunu araştırılarak kapsamlı bir çözüm üretilebilmesini temenni ediyorum.

Bununla ilgili TBMM Başkanlığı’na bir araştırma önergesi sundum. Parti ayrımı yapmadan bunu bir memleket sorunu olarak gören bütün siyasi sorumlulara büyük iş düşmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak bunu Meclis’te gündeme getirdik. Diğer siyasi parti gruplarından da duyarlılık bekliyoruz."