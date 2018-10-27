CHP Uşak'ta belediye başkanlıklarına 9 başvuru

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta CHP\'den belediye başkan adayı olmak isteyenler, dosyalarını teslim etti. Uşak Belediye Başkanlığı\'na 2 başvuru yapıldı. İlçe belediye başkan adaylıklarına ise toplam 7 başvuru gerçekleşti.

Uşak\'ta CHP\'liler, 31 Mart 2019 seçimleri için adaylık dosyalarını teslim etti. Son gün yapılan başvurulara göre, Uşak Belediye Başkan adaylığı için 2 kişi dosya verdi. Uşak Belediyesi için, iş insanı Asım Kalelioğlu ve eski il başkanı Beyhan Demirel resmi başvuruda bulundu. İlçelerde ise Ulubey Belediye Başkanı Ali Rıza Ada ve Sivaslı Belediye Başkanı Nihat Sazlıgöl de yeni seçim için adaylık başvurusu yaptı. Karahallı ilçesinde ise adaylık başvurusunda bulunan olmadı. 6 ilçe belediye başkan adaylıkları için toplam 7 başvuru gerçekleşti.

CHP\'den Uşak\'ın ilçelerinde belediye başkanı olmak için adaylık başvurusunda bulunanların isimleri şöyle:

Banaz: Olgay Altındağ

Ulubey: Ali Rıza Ada (mevcut belediye başkanı)

Sivaslı: Nihat Sazlıgöl (mevcut belediye başkanı), Hakime Küçük (Sivaslı Kadın Kolları Başkanı), Hürriyet Şafak (Sivaslı CHP İlçe Başkanı)

Eşme: Yılmaz Tozan (İl Genel Meclis Üyesi), Salim Sarp

Karahallı: Aday adayı başvurusunda bulunulmadı.

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