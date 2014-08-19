CHP Parti Meclisi'ni yenileme kararı aldı

CHP ’de 5-6 Eylül’de yapılacak kurultayda, Gezi sürecinde aktif olan sanatçılar Levent Üzümcü, Şebnem Sönmez gibi isimlerin PM’ye aday gösterileceği konuşuluyor.



NTV'nin haberine göre; açıklanan kurultay takvimine göre, önce divan sonrasında ise tüzük komisyonu seçilecek. Tüzük komisyonu, tüzükle ilgili çalışmalarını yaparken, genel başkan seçimi 5 Eylül tarihinde tamamlanacak. Tüzükle ilgili değişikliklerin de 5 Eylül’de tamamlanması ve aynı gün geç saatlerde Parti Meclisi seçimlerine geçilmesi planlanıyor.

Parti Meclisi'ne alınması beklenen isimler

Beklenti Parti Meclisi'nin seçimlerin ikinci günde devam edeceği ve en az 15 kişinin değişeceği yönünde. Parti meclisine girecek yeniler arasında, Gezi sürecinde dikkat çeken sanatçılar Şebnem Sönmez ve Levent Üzümcü’nün parti meclisinde yer alabileceği ifade ediliyor.



PM için adı geçen diğer isimler ise Erol Mütercimler, gazeteci Tuncay Özkan, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Haydar Akay, Aykut Erdoğandu, Özgür Özel, Musa Çam ve Nurettin Demir. Alevi kesimden de parti meclisine alınabilecek bazı isimlerden söz edilirken, ismi geçen kişiler Selahattin Özer, Cemal Canpolat ve Turhan Eser. Oyuncu Levent Üzümcü, geçen yılın kasım ayında İstanbul ’da yapılan Sosyalist Enternasyonel Konsey Toplantısı’nda bir konuşma yapmıştı.

Kılıçdaroğlu: Tasfiye yok

Bu kurultayın muhaliflerin tasfiyesi için kullanılmayacağı, sonuç ne olursa olsun Kılıçdaroğlu’nun kriterinin ‘başarı’ olduğu ve durumda muhaliflerle de çalışmaya devam edeceği ifade ediliyor.





Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olağanüstü kurultay çağrısına atıfta bulunarak, "Halkımız, siyasetteki kilitlenmeyi aşan, duvarları ortadan kaldıran yeni bir vizyon bekliyor. Halkın partisi halkın sesine kulak verecektir. Cumhuriyetimiz saltanata dönüştürülmek istenirken CHP, tüm Türkiye ’ye örnek olacak bir anlayışla, parti içinde uzlaşma kararı almıştır" dedi.



CHP’nin halkın partisi olduğunu ve halkın sesine kulak vereceğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Halkımız, siyasetteki kilitlenmeyi aşan, duvarları ortadan kaldıran yeni bir vizyon bekliyor. Halkın partisi halkın sesine kulak verecektir. Fikir özgürlüğü demokrasinin gereğidir. Parti içerisindeki her fikir benim için kıymetlidir. CHP olarak aldığımız kurultay kararı; kesinlikle bir ayrışmayı değil, partimiz için uzlaşmayı ve birlikte daha güçlü olmayı hedeflemektedir. Demokrasinin kalesidir CHP… Kimsenin kuşkusu olmasın; parti içinde de, tüm Türkiye için de demokrasinin yılmaz savunucusu olacağım. CHP olarak yapmamız gereken birbirimize güvenmek, kadınlarımız ve gençlerimiz ile çoğalarak, sağlam adımlarla yola devam etmektir. CHP, her kesimin demokratik hakkını savunan, uzlaşıcı, yeni bir siyasal anlayışla yeniden, gerçek anlamda halkın partisi olma yolundadır. Cumhuriyetimiz saltanata dönüştürülmek istenirken CHP, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir anlayışla, parti içinde uzlaşma kararı almıştır."