CHP MYK bugün olağanüstü toplanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Denizli programını yarıda keserek Ankara'ya dönecek ve CHP MYK olağanüstü toplanacak.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'deki programını yarıda keserek Ankara'ya dönecek. CHP MYK olağanüstü toplanacak.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ve askeri müdahale nedeniyle Denizli ve İstanbul programlarını yarıda keserek Ankara’ya dönecek. CHP MYK olağanüstü toplanacak." dedi.