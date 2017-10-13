CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Denizli'de (4)

ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli\'de CHP İl Başkanlığı\'nın yeni binasının açılışını yaptıktan sonra, Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'nde 18 Eylül tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Muhammet Arıkan\'ın Çal İlçesi Bayıralan Mahallesi\'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu\'na Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile bazı milletvekilleri de eşlik etti. Şehit Arıkan\'ın babası İbrahim Arıkan, Kılıçdaroğlu\'nu evinin önünde karşıladı. Kılıçdaroğlu, anne Hatice ve baba İbrahim Arıkan\'a başsağlığı dileyip, bir süre sohbet etti. Kuran tilaveti ve duaların okunduğu şehit evinde, çocuklara da oyuncak dağıtıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu çıkışta, mahallelinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kalabalıktan bazı kişilerle bir süre sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, yaşlı kadınların elini öptü. Bu sırada elini öptüğü yaşlı bir kadın Kılıçdaroğlu\'na sıralarak, \"Ben seni her gün televizyonda izliyorum. Seri görünce çok iyi oluyorum\" dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Denizli\'den ayrılmak üzere Çardak Havaaalanı\'na giti.

FOTOĞRAFLI