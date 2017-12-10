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CHP İzmir'de 6 ilçede kongre yaptı

İZMİR, (DHA) - İZMİR’de CHP, 6 ilçede kongre yaptı

10 Aralık 2017 00:21

İZMİR, (DHA) - İZMİR’de CHP, 6 ilçede kongre yaptı. Karabağlar, Narlıdere, Aliağa ve Menemen’de mevcut başkanlar yeniden seçilirken, Selçuk ve Kemalpaşa’da ilçe başkanları değişti.
CHP\'nin iki adayın yarıştığı Karabağlar İlçe Kongresi’nde 403 delege oy kullandı. Seçimi 267 oy alan mevcut ilçe başkanı Ali İhsan Yıldız kazandı. Necati Akpınar ise 131 oyda kaldı. 
CHP Selçuk İlçe Kongresi’ndeki seçimi ise, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Merve Çalışkan kazandı. Çalışkan 70 oyla başkan seçilirken, mevcut başkan Hasan Uysal 62 oy aldı. Eski Selçuk Belediye Başkanı Vefa Ülgür de Çalışkan’ın listesinden ilçe yönetim kuruluna girdi. 
Narlıdere’deki kongrede ise iki aday yarıştı. Mevcut Başkan Şahin Fırat 202 oyla yeniden başkan seçildi. Rakibi Bahar Özgören ise 59 oyda kaldı.
CHP Kemalpaşa İlçe Kongresi’nde mevcut ilçe başkanı Ulviye Üreten, eski ilçe başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Mehmet Ayçil ile yarıştı. Seçimi 144 oy alan Ayçil kazandı. Üreten ise 131 oyda kaldı.
ALİAĞA VE MENEMEN’DE TEK LİSTELİ SEÇİM
Aliağa ve Menemen CHP ilçe örgütlerinin kongrelerinde ise seçime tek listeyle gidildi. CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na mevcut başkan Özcan Durmaz, 2 oyun geçersiz çıktığı seçimde 165 oyla yeniden başkan seçildi. CHP Menemen ilçe Kongresi’nde ise mevcut başkan Hürol Taklak 14 oyun geçersiz çıktığı sandıktan 243 delegenin oyunu alarak başkanlığa devam etti.

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