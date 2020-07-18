CHP içinde 'onur üyeleri' tartışması sürüyor: Dava konusu olabilir

CHP’nin 37. olağan kurultayına parti tüzüğüne göre kurultay üyesi olan onur üyelerinin pandemi koşullarında katılıp katılmaması konusunda tartışmalar sürüyor. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, kurultayın koşullar elverdiği için bu şartlarda yapıldığına işaret ederken, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, onur üyelerinin katılımı olmadan yapılacak kurultayın dava konusu olabileceğine işaret etti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP kurultayıyla ilgili dile getirilen bazı görüşler şöyle:

"Koşullar el vermedi"

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin: Kurultayın yalnızca delegelerle değil, örgütle ve seyircisiyle yapılmasını çok isterdik. Ama koşulların ona olanak vermediği anlaşılıyor. Hukuken bir tartışmaya neden olacağını sanmıyorum. Koşullar belli, pek çok kongre zaten yapılamıyor. Herkesin katılmasıyla, yurt dışı konukların katılabileceği bir kurultayın olmasını isterdik. Ama koşullar el vermedi.

"Ben öyle bir dava açmam da açan insanlar olur"

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav: Onur üyeleri tüzüğe göre kurultay üyesidir. Delegeler kadar onlar da üyedir. Delegeler oy kullanırlar, organları seçerler. Onur üyeleri kürsüye çıkıp konuşabilirler, oy kullanamazlar ama aday olabilirler. Onur üyesinin salona alınmayacak olması sıkıntı yaratır, hukuki bir eksiklik doğar. Salonun ölçüleri itibarıyla 4 bin kişilik bir alan olsa da pandemi koşullarında 900 ile 1000 kişinin yerleştirilebileceği anlaşılıyor. Bu durumda kurultay delegesinin bile pandemi koşullarında sağlıklı bir şekilde konuşlandırma olanağı yok. Zor koşullarda bir kurultay yapılıyor. Şubat 2021 tarihine kadar kurultayı erteleme imkânı var. Onur üyelerini almazsan hukuken sakat olur. (Hukuken bir dava açılıp açılmayacağı konusunda) Ben öyle bir dava açmam da açan insanlar olur. Açan da haksızdır diyemem. Öyle bir şeyin öncülüğünü yapmam.

"Kurultayın 'yangından mal kaçırır gibi' yapılmak istenmesi anlaşılır değil"

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Partinin en yüksek karar alma organı olan kurultayın ve kurultay delegelerinin bu derece “önemsizleştirilmesi” hem parti geleneğimize aykırıdır hem de yaşanan gerçeklikleri hiç anlamamak demektir. Kurultayın “yangından mal kaçırır gibi” yapılmak istenmesi anlaşılır bir durum değildir. Bu haliyle kurultay, kitlelerin taleplerine cevap bulmaktan uzak olacaktır.

"Davet edilmediğim ve konuşma hakkımın dahi olmadığı bir kurultaya katılmayacağım"

Korona salgınının ortasında, hiçbir önemli konuyu konuşmadan kurultay yapma ısrarının sebebi ne olabilir? Bu sorunun “fırsattan istifade” etmek dışında bir sebebi görünmemektedir. Eski bir milletvekili, eski bir genel sayman, eski bir genel başkan yardımcısı, Sosyalist Enternasyonal eski Başkan yardımcısı olmama rağmen davet edilmediğim ve konuşma hakkımın dahi olmadığı bir kurultaya katılmayı da doğru bulmuyorum. Doğal olarak bu kurultayda hiçbir biçimde adaylığım da söz konusu olmayacaktır.