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Politika

CHP Diyarbakır'da, Barzani istifası

DİYARBAKIR, (DHA)- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda disiplin kurulu başkanı ve kurultay delegesi olan Selim Fidancı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın, Kuzey Irak Kürt Yönetimi'nde 25 Eylül'de yapılacak referandumla ilgili yaptığı açıklama üzer

22 Eylül 2017 17:38

DİYARBAKIR, (DHA)- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı\'nda disiplin kurulu başkanı ve kurultay delegesi olan Selim Fidancı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz\'ın, Kuzey Irak Kürt Yönetimi\'nde 25 Eylül\'de yapılacak referandumla ilgili yaptığı açıklama üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.
CHP Diyarbakır İl Disiplin Kurulu Başkanı Selim Fidancı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz\'ın Kuzey Irak Kürt Yönetimi\'nde yapılacak referandum ve Mesut Barzani hakkında yaptığı açıklamaya genel merkezden tepki gösterilmemesinden kaygı duyduğunu belirterek, partiden istifa ettiğini duyurdu. Fidancı, yazılı açıklamasında, \"Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın kendi kaderini tayin hakkını kullanması ile ilgili bir hususta savaş dilini kullanması, Kürt halkının hassas sürecini gözardı ederek, kendi ülkesinin sınırları dışında yaşayan bir halkın 25 Eylül\'de yapmak istedikleri referandum kararına karşı yaptığı açıklama üzerinden üzerinden 4 gün geçmesine rağmen, bu savaş çağrısı şeklindeki açıklamaya karşı bünyesinde çok sayıda Kürt milletvekili ve üye bulunduran CHP genel merkezi tarafından da herhangi bir açıklamanın gelmemesi, şahsımı kaygılandırmıştır. CHP\'de çalışma yürüten bir Kürt olarak bu şartlarda, bu çatının altında kalmamın mümkün olmayacağı kararını almamı gerektirmiştir. Bu vesileyle CHP Diyarbakır İl Örgütü İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, kurultay delegeliği ve CHP üyeliğinden istifa ettiğimi tüm kamuoyuna saygı ile duyururum\" dedi.

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