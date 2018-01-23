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Spor

Chicarito'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması

''Bu tamamen medyanın uydurması, önce West Ham ile anlaşmalılar''

23 Ocak 2018 16:30

Cenk Tosun'un Everton'a satışı sonrası forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş ilk etapta Ada'nın yolunu tutmuş, gündeme Islam Slimani, Javier Hernandez(Chicharito), Danny Welbeck gibi isimler gelmişti.

Beşiktaş ile Chicharito’nun anlaştığı iddialarına oyuncunun menajeri, ‘’Bu tamamen medyanın uydurması, önce West Ham ile anlaşmalılar’’ diye konuştu.

‘’Oyuncumu sadece Beşiktaş istemiyor’’

West Ham United'da istediği kadar forma şansı bulamayan Hernandez için menajer, Eduardo Hernandez'den açıklamalar geldi. Fox Sports'a özel bir röportaj veren Hernandez, Beşiktaş'la anlaştıkları yönünde çıkan haberler için şunları söyledi: "Bu tamamen medyanın uydurması, hiçbir şey yok. Tıpkı diğer kulüpler gibi bizimle görüştüler ancak önce West Ham'la anlaşmaları gerektiğini biliyorlar. Oyuncumu sadece Beşiktaş istemiyor."

Hernandez’in hedefi Dünya Kupası

Meksikalı golcünün öncelikli amacının düzenli olarak forma giymek olduğunu kaydeden Hernandez, "Şu anda birinci önceliğimiz bu. Javier bana kendisine uygun bir takım bulmamı istedi çünkü oynamak istiyor" dedi.

Meksikalı golcü 2018'de Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na formda gitmek istiyor.
 
Bu sezon başında yaklaşık 18 milyon euro ödenerek Bayer Leverkusen'den transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 22 maçta 5 gollük bir katkı verdi.
 
Beşiktaş öte yandan forvet için yurt içinde girişimlerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar Alanyaspor'dan Vagner Love ile Antalyaspor'da Samuel Eto'o ile de ilgileniyor.
 

 

 

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