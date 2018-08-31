Chemnitz'i yatıştırma çabaları sürüyor

Saksonya eyaletinin başbakanı Michael Kretschmer, hafta sonunda bir Alman'ın öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların ırkçı gösterilerine sahne olan Chemnitz'te bu akşam halkla biraraya geldi. Kentteki futbol stadyumunda bulunan bir salonda gerçekleşen ve önceden planlanan etkinliğe yaklaşık 500 Chemnitz sakini katıldı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Kretschmer, burada yaptığı konuşmada, "Birlikte yaşamamızın temeli demokrasi ve hukuk devleti ilkeleridir” diyerek, devletin düzenine güvenilmesi çağrısında bulundu.

Kretschmer, Pazar sabaha karşı farklı milliyetlere sahip kişiler arasında çıkan tartışmada bir Alman'ın aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin olarak "bu olayın aydınlatılması için gereken herşeyi yapacaklarını” söyledi. Etkinliğe gelenleri, ölen Alman için bir dakikalık saygı duruşuna davet eden Kretschmer, bir Iraklı ve bir Suriyeli mültecinin zanlı olduğu olayın aydınlatılması görevinin yargı ve mahkemelere ait olduğunu vurguladı.

"Yabancı düşmanlığına karşı durmalıyız”

Bu olayın ardından aşırı sağcılar tarafından düzenlenen, ırkçı ve yabancı düşmanı gösterilere de değinen Kretschmer, buna "bütün gücümüzle karşı durmalıyız” dedi. Kretschmer, "Bir gösteride Hitler selamı veriliyorsa, bu gösteriyle hiçbir bağlantımız olmadığını söyleme zamanı gelmiştir” şeklinde konuştu.

Chemnitz'te Pazar günü aşırı sağcılar tarafından düzenlenen gösteri sırasında, yoldan geçen yabancı gibi görünen kişiler kovalanarak, tartaklanmıştı. Aşırı sağcıların Pazartesi akşamı düzenlediği gösteriye ise tahminlerin üzerinde yaklaşık 6 bin kişi katılmış. Bazı göstericilerin attığı maytap ve benzeri patlayıcılar ile şişeler yaralanmalara neden olmuştu. Gösteride, Hitler selamı verenlere rastlanmıştı.

Aşırı sağcılar yine gösteri düzenlendi

Eyalet Başbakanı Kretschmer'in Chemnitzlilerle diyalog arayışında olduğu etkinliğe protesto gösterilerinin eşlik ettiği bildirildi. Aşırı sağcı ve sağ popülistlerin oluşturduğu Pro Chemnitz grubunun çağrısı ile düzenlenen etkinliğe resmi kaynakların verilerilen göre yaklaşık 900 kişi katıldı. Kentte Pazar ve Pazartesi günü düzenlenen gösterilere kıyasla bu gösterinin daha sakin geçtiği belirtildi. Göstericilerden bazılarının Kretschmer'i yuhaladığı ifade edildi.

Kentte Cumartesi günü de sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ve yabancı ve İslam düşmanı Pegida hareketinin çağrısıyla gösteri düzenlenmesi planlanıyor.

Memur suçunu itiraf etti

Chemnitz'de işlenen cinayetin ardından zanlılar hakkında çıkartılan tutuklama emrinin internette yayımlanmasına ilişkin olarak ise bir memurun suçunu itiraf ettiği belirtildi. Dresden savcılığından yapılan açıklamada, çıkartılan tutuklama emrini yasaları ihlal ederek kamuya açıklayan memurun suçunu itiraf ettiği teyit edildi. Konuyla ilgili haber, bugün Bild gazetesinin online sayfasında yayınlanmıştı. Habere göre, söz konusu memur, "tutuklama emrinin fotoğrafını çektiğini ve başka kişilere ilettiğini” itiraf etmişti. Tutuklama emri, aşırı sağcı grupların internet sayfasında yayınlanmıştı. Tutuklama emrinin yasalara aykırı bir şekilde yayınlanması, siyasetçiler ve meslek örgütleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

AFP,rtr/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe