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Dünya
Deutsche Welle

Chemnitz'de terör operasyonu

Bombalı bir saldırı planlandığı yönündeki kanıtları değerlendiren emniyet güçleri Almanya’nın Chemnitz kentinde operasyon düzenledi.

08 Ekim 2016 18:34

Alman Emniyet birimleri Chmenitz kentinde bombalı saldırı yapılacağı şüphesiyle kapsamlı bir operasyon düzenledi. Polisin operasyon sırasında şüphelerin yoğunlaştığı bir apartmana kapıları kırarak girdiği haber verildi.

Saksonya Emniyet Teşkilatı sözcüsü, polisin "bombalı saldırı yapılacağına dair şüpheler üzerine harekete geçtiğini" söyledi. Enmniyet Sözcüsü Tom Bernhardt, "operasyonun Anayasayı Koruma Dairesi'nin uyarısı üzerine yapıldığını" söyledi. Operasyonun arka planıyla ilgili detaylar henüz bilinmiyor. Saksonya Emniyet Teşkilatı, "olası saldırının nerede, ne zaman, nasıl ve neden yapılacağı hakkındaki belirsizliğin sürdüğünü" söyledi.

Sözcü, saldırı hazırlığında olanın tek bir şahıs mı yoksa grup mu olduğu ayrıca aşırı sağ ya da radikal İslamcı mı olduğu yönünde de henüz bir açıklama yapılamayacağını belirtti.

Geniş kapsamlı önlemler

Emniyet teşkilatı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada baskın sırasında duyulan patlamanın görevlilerin operasyon noktasına girişi sırasında alınan tedbirlerden biri olduğu kaydedildi.

Ancak polisin patlayıcı yapımı hazırlığında olan şüpheliye ulaşamadığı belirtildi.

Polis yaptığı açıklamada saldırı tehdidiyle ilgili alınan önlemlerin sürdüğünü, bölgenin kapsamlı bir biçimde güvenlik altına alındığını belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/rtr/MK/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BombalıAlmanya ChemnitzEmniyetChmenitzEmniyet TeşkilatıSözcüsü Tom BernhardtAnayasayı Koruma DairesiTwitterDeutsche Welle Türkçe dpa/rtr/MK/BW

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