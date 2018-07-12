Chelsea'de Conte dönemi sona erdi

Premier Lig kulübü Chelsea'de Antonio Conte dönemi sona erdi.

Geçen hafta takımının başında antrenmanlara çıkan Conte'nin geleceği sezon sonundan itibaren merak konusuydu. İtalya basınından gelen haberlere göre İngiliz ekibinde 2 sezon geçirip, 1 Premier Lig ve 1 FA Kupası kazanan teknik direktörün sözleşmesi feshedildi. Uzun süredir tartışılan Chelsea'nin gelecek sezon yapılanması, bu gelişmeyle birlikte netleşmeye başladı.

İtalya basınına göre Napoli'nin İtalyan teknik direktörü Maurizio Sarri için sezon bitiminden itibaren nabız yoklayan Chelsea yönetimi, Napoli başkanı De Laurentiis'in dün yaptığı açıklama sonrası Antonio Conte'nin görevine son vererek Sarri'yle anlaşma sağladı.

Napoli hareketliliği

Chelsea'nin Napoli'den transfer etmek istediği tek isim Sarri değildi. İtalyan önlibero Jorginho'nun da İngiliz ekibinin radarında olduğu biliniyordu. De Laurentiis dün yaptığı açıklamada Jorginho ve Sarri için Chelsea'yle yaptıkları görüşmeyi doğrularken, "Sarri için anlaşmanın sonundayız, artık her şey ona bağlı" dedi.

Manchester City'nin de ciddi biçimde istediği Jorginho için de Chelsea'yle anlaştıklarını belirten De Laurentiis, "Şartlarımızı yerine getirdiler. Her şey avukatların elinde. Jorginho'nun herhangi bir isteği varsa, bunları da hesaba katarız" ifadelerini kullandı.

De Laurentiis ayrıca, "Manchester City'den özür dilerim. Ancak Jorginho, Manchester'da değil Londra'da yaşamak istedi. Bu yüzden Chelsea'nin teklifini kabul ettik" açıklamasını yaptı.